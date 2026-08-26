Caputo anunció créditos hipotecarios financiados con el FGS de Anses

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un plan para impulsar los créditos hipotecarios, que utilizará fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses para mejorar el financiamiento de largo plazo de los bancos. En principio, se trata de una medida destinada a sectores medios altos.

El mecanismo contempla que el FGS licite depósitos a plazo fijo de largo plazo entre los bancos, de modo que las entidades puedan acceder a fondeo durante varios años y reducir el descalce entre los depósitos de corto plazo y los créditos hipotecarios.

Caputo anunció que el la primera licitación de plazos fijos comenzará la semana que viene con 200.000 millones de pesos.

Cómo funciona el nuevo sistema de créditos hipotecarios

El esquema contempla la licitación de depósitos a plazo fijo entre las entidades bancarias, con el objetivo de generar una fuente de financiamiento que permita ampliar la oferta de créditos hipotecarios.

Los detalles fueron presentados durante una conferencia de prensa realizada en el quinto piso del Palacio de Hacienda. El ministro de Economía estuvo acompañado por el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez; y el director del BCRA, Martín Vauthier.

La propuesta apunta a impulsar el crédito hipotecario mediante la colocación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustados por UVA más un spread. Los fondos obtenidos estarán destinados a incrementar la capacidad de los bancos para otorgar préstamos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

El programa contempla un volumen total de $ 2 billones, que será distribuido mediante licitaciones sucesivas de $ 200.000 millones cada una. Se establecieron dos alternativas de plazo y tasa mínima: una a un año, con ajuste UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otra a cinco años, con UVA más un spread mínimo de 4,50%. Cada banco podrá ofertar hasta el 20% del monto total correspondiente a cada licitación y tendrá un período de 90 días corridos para destinar los fondos una vez constituido el depósito.

Para los créditos hipotecarios financiados a través de este mecanismo, la tasa de interés no podrá superar UVA + 7,50%. Los préstamos tendrán un plazo mínimo de 15 años y podrán alcanzar un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por operación.

Caputo señaló que el desarrollo del crédito hipotecario en la Argentina enfrenta obstáculos históricos. En ese sentido, atribuyó parte de las dificultades a la "volatilidad de las políticas económicas" del país y defendió la gestión del actual Gobierno al sostener que logró evitar una crisis pese a haber recibido una situación económica particularmente compleja, sin avanzar sobre la propiedad privada ni incumplir contratos.

Qué es el FGS de la Anses

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es un fondo soberano de inversión administrado por la Anses. Su objetivo principal es actuar como reserva financiera para resguardar el valor del patrimonio previsional y garantizar el pago de jubilaciones y pensiones frente a eventuales crisis o déficits.

Fue creado en 2007 y tomó una envergadura clave en 2008 tras la eliminación de las AFJP y la estatización del sistema previsional.

Composición y funcionamiento del FGS