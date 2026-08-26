La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores que recibirán en septiembre los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto con la Tarjeta Alimentar. El monto final varía según la cantidad de hijos registrados y puede incrementarse para los hogares que también reciben el Complemento Leche.

Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar

La AUH tiene en septiembre un haber bruto de $154.031 por cada hijo. Sin embargo, la ANSES deposita de manera directa el 80%, por lo que el monto que reciben las familias en sus cuentas es de $123.224,80 por cada menor.

A ese importe se suma la Tarjeta Alimentar, cuyo valor depende de la cantidad de hijos. De esta manera, el ingreso total que recibe cada familia cambia de acuerdo con los menores registrados para la prestación.

En el caso de un hijo, la AUH representa $123.224,80 y la Tarjeta Alimentar suma $72.250. En total, el hogar recibe $195.474,80 durante septiembre.

Con dos hijos, el monto de AUH llega a $246.449,60, mientras que la prestación alimentaria alcanza $113.299. Así, el total mensual asciende a $359.748,60.

Para las familias con tres hijos, la AUH suma $369.674,40 y la Tarjeta Alimentar agrega $149.425. El cobro total alcanza entonces los $519.099,40.

En hogares con cuatro hijos, la AUH llega a $492.899,20 y la Tarjeta Alimentar mantiene un valor de $149.425. En este caso, el total es de $642.324,20.

Cuánto suma el Complemento Leche en septiembre

Las familias con niños de hasta tres años pueden acceder además al Complemento Leche, una prestación incluida dentro del Plan 1000 Días. También corresponde a quienes cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Para septiembre, el adicional se ubica en $58.098 por cada menor que cumpla con los requisitos. A diferencia de la Tarjeta Alimentar, este importe se actualiza mediante la movilidad mensual.

Por ejemplo, un hogar con un bebé incluido en el rango de edad y que recibe AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede alcanzar un cobro total de $253.572,80 en mano.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

La ANSES retiene mensualmente el 20% del haber bruto de la AUH. En septiembre, ese descuento representa $30.806,20 por cada hijo y queda acumulado para su posterior liquidación.

Algunas familias también pueden cobrar el Complemento Leche mensual.

Ese dinero puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH en Mi ANSES. Para acceder al monto acumulado, se debe acreditar el cumplimiento de los controles pediátricos, la vacunación y la asistencia escolar.

El pago de esta suma no se realiza todos los meses junto con la AUH. Los fondos retenidos durante el año se liberan en una liquidación anual una vez presentada la documentación correspondiente.

Cuándo cobrás la AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre

La ANSES realiza el pago de la AUH y la Tarjeta Alimentar en la misma fecha y cuenta bancaria. El calendario de septiembre se organiza según la terminación del DNI.