ANSES: quiénes cobran del 24 al 28 de agosto y cuánto reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este lunes 24 de agosto la última semana del calendario de pagos del mes. Durante los próximos días cobrarán jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones, mientras que algunos beneficiarios deberán esperar hasta el lunes 31 para recibir sus haberes.

En agosto, las jubilaciones, pensiones y asignaciones incorporaron un aumento del 1,89%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC para junio. Además, quienes perciben los haberes más bajos reciben un bono extraordinario de $70.000.

Quiénes cobran el lunes 24 de agosto

Este lunes completarán el cronograma los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyo DNI termina en 9. También recibirán el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en ese número.

La jornada también contempla a quienes cobran la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9. A su vez, comienza el pago de las Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento correspondientes a todos los documentos de la segunda quincena.

Por otra parte, el lunes se inicia el pago para los titulares del Plan Desempleo cuyos documentos terminan en 0 y 1. El esquema continuará durante los días siguientes con nuevos grupos, según la terminación del DNI.

El calendario continúa hasta el viernes

El martes 25 de agosto será el turno de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen DNI terminados en 0 y 1. Ese mismo día cobrarán los titulares del Plan Desempleo con documentos finalizados en 2 y 3.

El miércoles 26 recibirán sus haberes los jubilados y pensionados que superan el mínimo con DNI terminados en 2 y 3. En paralelo, el Plan Desempleo avanzará con quienes tienen documentos finalizados en 4 y 5.

El jueves 27 cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 4 y 5. Para el Plan Desempleo, será el turno de los documentos terminados en 6 y 7. El viernes 28 finalizará esta etapa con jubilados y pensionados con DNI terminados en 6 y 7, junto con los beneficiarios del desempleo cuyos documentos terminan en 8 y 9.

El cobro depende de la prestación y la terminación del DNI.

Cuánto se cobra con el bono de ANSES

El bono extraordinario se mantiene en $70.000 y se paga completo a quienes perciben una jubilación que no supera el haber mínimo. De esta manera, el ingreso total para esos beneficiarios alcanza los $489.775,93 durante agosto.

En los casos en que el haber supera el mínimo, el bono no se entrega íntegramente. El adicional es proporcional y se calcula hasta alcanzar los $489.775,93. Así, el monto final depende del haber que recibe cada persona.

Montos de las asignaciones en agosto

Las prestaciones también tuvieron una actualización vinculada al IPC. La Asignación Universal por Hijo queda en $150.848, mientras que la AUH por discapacidad alcanza los $491.173 durante agosto.

En el caso de las asignaciones familiares, la prestación por hijo asciende a $75.433 y la correspondiente a hijo con discapacidad llega a $245.597. Estos montos forman parte del esquema de pagos que ANSES desarrolla durante el mes.

La Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez tiene un monto de $293.843,15 y llega a $363.843,15 con el bono. Para la Pensión de Madre de 7 Hijos, el básico es de $419.775,93 y asciende a $489.775,93 al incorporar el adicional.