ANSES activó el pago del abono de $70.000 en agosto: los tres grupos que acceden al cobro

El bono extraordinario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de hasta $70.000 continúa vigente en agosto para determinados beneficiarios del sistema previsional. El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de la PUAM.

El monto adicional no es igual para todos. La totalidad del bono corresponde a quienes perciben el haber mínimo, mientras que las personas con ingresos previsionales superiores pueden recibir una suma menor. El objetivo es que el refuerzo acompañe principalmente a los haberes más bajos, con un límite establecido para agosto.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El primer grupo alcanzado está compuesto por jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), siempre que sus haberes se encuentren dentro de los parámetros definidos. En estos casos, el monto del refuerzo depende directamente del ingreso mensual que percibe cada titular.

También están incluidos quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con las condiciones correspondientes a cada prestación. El tercer grupo está integrado por los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Así, el refuerzo alcanza a tres sectores del sistema previsional. Sin embargo, pertenecer a alguno de ellos no significa necesariamente cobrar los $70.000 completos: para determinar el monto final hay que observar cuánto recibe cada persona.

Cuánto se cobra con la jubilación mínima en agosto

La jubilación mínima quedó establecida en $419.775 durante agosto, luego de la aplicación del incremento mensual del 1,89%. Ese valor es la referencia utilizada para determinar quiénes acceden al refuerzo extraordinario completo.

Si vos cobrás exactamente la jubilación mínima, te corresponden los $70.000 de bono. De esta manera, el ingreso previsional total de agosto alcanza los $489.775.

Qué pasa si cobrás más que la mínima

El esquema también contempla a quienes tienen un haber superior a $419.775. En esos casos, el bono no necesariamente desaparece, sino que puede reducirse hasta completar el límite previsto para este mes.

Por ejemplo, si tu haber está por encima de la mínima pero todavía es inferior a $489.775, el refuerzo se calcula de manera proporcional. La suma adicional permite que el ingreso final llegue hasta ese tope.

Quienes cobran la mínima reciben el refuerzo extraordinario completo durante agosto.

En cambio, quienes ya cobran más de $489.775 no reciben el bono extraordinario. De esta manera, el refuerzo queda concentrado en los ingresos previsionales más bajos.

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones

El calendario de pagos de agosto depende de la prestación y de la terminación del DNI. Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comenzaron a cobrarse desde el 10 de agosto, según el cronograma correspondiente.

Para quienes reciben haberes superiores a la mínima, los pagos comienzan desde el 25 de agosto. En el caso de las Pensiones No Contributivas, el calendario también se inició el 10 de agosto.

El bono permanece congelado desde marzo de 2024

Los $70.000 del refuerzo extraordinario permanecen congelados desde marzo de 2024. Esto hizo que su peso dentro del ingreso previsional disminuyera con el paso del tiempo, a medida que los haberes fueron incorporando diferentes aumentos.

Según la información difundida, si el bono hubiera acompañado la evolución de las jubilaciones, actualmente debería ubicarse cerca de los $218.558. Sin embargo, en agosto de 2026 continúa establecido en hasta $70.000. La diferencia también puede verse en relación con la jubilación mínima: en marzo de 2024, el bono representaba el 52% de ese haber, mientras que en agosto de 2026 equivale aproximadamente al 16%.