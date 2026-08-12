Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar, según cantidad de hijos en agosto 2026: quiénes la cobran

La Tarjeta Alimentar, oficialmente denominada Prestación Alimentar, mantiene en agosto de 2026 los montos establecidos tras la última actualización dispuesta por el Gobierno. A diferencia de otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el beneficio no se ajusta todos los meses por inflación.

De esta manera, el importe que recibe cada titular continúa dependiendo de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. Los pagos parten desde los $72.250 y alcanzan los $149.425 para las familias con tres o más hijos.

El programa está destinado principalmente a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, además de otros grupos contemplados por el beneficio.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en agosto 2026

Los montos de la Prestación Alimentar vigentes durante agosto se determinan según la composición del grupo familiar. Así quedan los valores:

Asignación por Embarazo: $72.250.

$72.250. Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Por lo tanto, el monto máximo de la Tarjeta Alimentar durante agosto alcanza los $149.425 mensuales. Estos valores permanecen sin modificaciones respecto del mes anterior, ya que la Prestación Alimentar no se encuentra incluida dentro del mecanismo de movilidad mensual que actualiza otras asignaciones de ANSES.

Tarjeta Alimentar: cuándo cobro

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en agosto

La Prestación Alimentar se otorga a determinados titulares de prestaciones sociales que cumplen con las condiciones establecidas. Pueden acceder:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

. Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social , desde los tres meses de gestación.

, desde los tres meses de gestación. Titulares de la AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Madres que reciben una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.

La incorporación al programa es automática, por lo que quienes cumplen con estos requisitos no necesitan completar una inscripción adicional.

Cómo acceder a la Tarjeta Alimentar

Para cobrar la Prestación Alimentar no es necesario realizar ningún trámite específico ante ANSES. El organismo identifica automáticamente a los titulares que reúnen las condiciones para acceder al beneficio. Sin embargo, es importante que los datos personales y del grupo familiar se encuentren actualizados. Esa información puede verificarse desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

De esta manera, cuando una persona comienza a cumplir con los requisitos del programa, el beneficio puede incorporarse automáticamente a su liquidación.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en agosto 2026

La Tarjeta Alimentar no cuenta con un calendario de pagos independiente. El monto se deposita junto con la prestación principal que recibe cada beneficiario. Por ejemplo, quienes cobran la AUH reciben el dinero correspondiente a la Prestación Alimentar en la misma fecha establecida por ANSES para el pago de la asignación. Lo mismo ocurre con las personas que perciben la Asignación por Embarazo y con los demás grupos incluidos dentro del programa.

Por este motivo, la fecha exacta de acreditación depende de la prestación que cobre cada titular y del cronograma establecido por ANSES según la terminación del DNI.

Tarjeta Alimentar: cuándo se cobra

Para qué se puede utilizar la Tarjeta Alimentar

El programa tiene como objetivo facilitar el acceso a la canasta alimentaria de los hogares alcanzados. Los fondos están destinados a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. El beneficio puede utilizarse en supermercados, almacenes, autoservicios y otros comercios habilitados que acepten pagos mediante tarjeta.

En agosto, por lo tanto, las familias alcanzadas continuarán cobrando $72.250 con un hijo, $113.299 con dos hijos y $149.425 con tres o más hijos, mientras que las titulares de la Asignación por Embarazo recibirán $72.250.