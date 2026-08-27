La Ciudad de Buenos Aires avanzará con una modificación del sistema que permite a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad viajar gratis en el subte. El cambio apunta a simplificar el acceso al beneficio para quienes perciben hasta 2,5 haberes mínimos y reducir la cantidad de trámites y documentación requerida.

La medida surge del Despacho Nº 0339-26, que propone modificar la Ley Nº 6.817, sancionada en 2025. La norma establece la gratuidad del transporte subterráneo para los beneficiarios que cumplan con los requisitos de ingresos y tengan domicilio en la Ciudad.

El jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, destacó el cambio y sostuvo: “Aprobamos una ley para que los jubilados de la Ciudad, que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, puedan viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple”. El proyecto fue impulsado por la diputada Graciela Ocaña.

Cómo era el trámite para acceder al beneficio

Hasta ahora, quienes buscaban acceder al pase gratuito debían realizar una gestión que incluía el ingreso al sistema de Trámites a Distancia (TAD), además de presentar documentación para acreditar su situación previsional y económica.

Entre los requisitos figuraban la constancia de inscripción en ARCA, la certificación negativa de ANSES, el recibo del haber jubilatorio y, cuando correspondiera, documentación sobre otros ingresos. La información oficial de la Ciudad también establece que el beneficio alcanza a quienes tienen domicilio porteño y perciben hasta 2,5 haberes mínimos.

Qué cambia para jubilados y pensionados

Con la modificación aprobada, el objetivo es que el acceso sea más sencillo y pueda gestionarse de manera presencial en las estaciones cabecera de la red de subterráneos y en las sedes comunales.

Para realizar la gestión, los beneficiarios deberán presentar el DNI y el recibo de haberes. La administración porteña será la encargada de realizar los cruces de información necesarios con organismos nacionales y locales, entre ellos ANSES y ARCA.

El beneficio continuará alcanzando a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que residan en la Ciudad y cuyos ingresos no superen el límite establecido por la Ley 6.817. El pase permite viajar gratuitamente en todas las líneas del subte y no tiene restricciones horarias.

Cuándo comenzará a aplicarse

Una vez promulgada la modificación, el Poder Ejecutivo porteño tendrá un plazo máximo de 60 días corridos para reglamentarla y establecer los detalles operativos del nuevo sistema.

La Ley 6.817 había sido sancionada en julio de 2025 y posteriormente promulgada por el gobierno porteño. El beneficio comenzó a implementarse en octubre de ese año.