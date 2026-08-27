Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 27 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para este jueves 27 de agosto. Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo ya pueden saber cuándo cobro según la terminación de su DNI, mientras que la AUH no tiene acreditaciones previstas para hoy.

El organismo acredita los haberes en las sucursales bancarias correspondientes y recuerda que los pagos se realizan de acuerdo con el último número del documento. Las demás prestaciones no tienen pagos asignados para esta jornada.

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con DNI terminado en:

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En agosto, el haber mínimo es de $419.776. Para quienes superan ese haber y no llegan a $489.776, el bono de $70.000 se paga en forma proporcional hasta completar ese tope; por encima de ese monto no corresponde.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

La prestación por desempleo también tiene pago hoy. Está destinada a los titulares del Plan 1 con DNI terminado en:

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Cobran este jueves 27 de agosto, según el cronograma mensual de ANSES.

AUH

Este jueves no hay pagos de la Asignación Universal por Hijo. El calendario de agosto no contempla ninguna terminación de DNI para hoy.