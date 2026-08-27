Atención jubilados: ANSES activó los pagos para las personas que no cobran la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar los haberes de agosto a jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima. Los depósitos se realizan de manera escalonada, de acuerdo con la terminación del DNI, y contemplan el aumento del 1,89% correspondiente al mes.

En este grupo se encuentran quienes perciben los haberes más altos del sistema contributivo, con ingresos de hasta $2.824.694,49 brutos. El cronograma comenzó este martes 25 de agosto y continuará durante los últimos días del mes, con acreditaciones directas en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

El calendario de ANSES establece distintas fechas según el último número del DNI. De esta manera, los beneficiarios pueden conocer con anticipación cuándo estarán disponibles sus haberes y organizar el retiro del dinero o los pagos correspondientes.

Este miércoles 26 de agosto es el turno de quienes tienen el DNI terminado en 2 o 3. En tanto, el jueves 27 cobrarán aquellos cuyo documento finaliza en 4 o 5, mientras que el viernes 28 será el turno de las terminaciones 6 y 7.

El cronograma finalizará el lunes 31 de agosto, cuando se acreditarán los haberes correspondientes a los jubilados y pensionados con DNI terminados en 8 y 9. Los pagos se realizan directamente en las cuentas sueldo asignadas.

El calendario completo de ANSES

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

La distribución de los depósitos en diferentes jornadas permite organizar la acreditación de los haberes durante la última semana de agosto. Así, cada jubilado puede identificar su fecha de cobro a partir de la terminación de su documento.

El calendario de pagos continúa durante los últimos días de agosto.

Quiénes reciben un bono proporcional

Además del haber mensual, algunos jubilados que superan la mínima pueden acceder a un bono proporcional. El adicional alcanza a quienes tienen un haber básico superior a $419.775,93, pero inferior a $489.775,93.

En esos casos, el monto del bono corresponde a la diferencia necesaria para llegar a $489.775,93. Por lo tanto, no todos los beneficiarios reciben el mismo adicional, ya que depende del valor de su haber básico.

Por otra parte, quienes cobran un haber básico superior a $489.775,93 quedan fuera de este bono extraordinario. Estos beneficiarios reciben exclusivamente el ingreso mensual correspondiente, actualizado por la movilidad.

Cómo consultar el recibo de sueldo en Mi ANSES

Los jubilados también pueden revisar el detalle de su liquidación antes de disponer del dinero. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro del portal, la información puede consultarse en las opciones “Mis Cobros” o “Recibo de Sueldo”. Allí se pueden revisar los datos correspondientes al pago y las retenciones vinculadas con la obra social.

De esta manera, quienes cobran haberes superiores a la mínima tienen disponibles las fechas de acreditación de agosto y pueden consultar previamente la liquidación correspondiente.