Jubilados de ANSES con aumento y bono: cuánto cobran en septiembre 2026

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026. La actualización será del 2,11%, en línea con la inflación de julio y de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual vigente.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.633,20. A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, por lo que el ingreso total llegará a $498.633,20.

El aumento alcanzará a las distintas prestaciones previsionales que se actualizan por movilidad, mientras que el refuerzo tendrá un impacto diferente según el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2026

Con la actualización del 2,11%, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán en septiembre:

Jubilación mínima: $428.633,20.

$428.633,20. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total a cobrar: $498.633,20.

El bono se paga por fuera del haber previsional y es no remunerativo, por lo que no está alcanzado por descuentos.

De esta manera, los jubilados que cobran la mínima tendrán en septiembre un ingreso $8.857,27 superior al de agosto por el aumento del haber, mientras que el bono se mantiene sin cambios en $70.000.

Aumento para jubilados

Bono de $70.000 de ANSES: quiénes lo cobran completo

El bono de $70.000 está destinado principalmente a reforzar los ingresos de los beneficiarios que se encuentran en los niveles más bajos del sistema previsional.

Los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo reciben el refuerzo completo de $70.000. También están contemplados dentro del esquema los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y determinados beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Para quienes cobran un haber superior a la mínima, el bono se reduce de manera proporcional. ANSES paga la diferencia necesaria para que el ingreso alcance los $498.633,20.

Por ejemplo, si un jubilado tiene en septiembre un haber de $450.000, recibirá un bono de $48.633,20. En cambio, quienes tengan un haber igual o superior a $498.633,20 no percibirán el refuerzo.

Jubilados con aumento confirmado

Cómo funciona el aumento de las jubilaciones de ANSES

Las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás.

Por ese motivo, el incremento de septiembre toma como referencia la inflación de julio. El ajuste del 2,11% se aplica directamente sobre los haberes previsionales, independientemente del bono extraordinario.

Esto significa que, mientras el aumento por movilidad se incorpora al haber, el bono de $70.000 funciona como un complemento y no forma parte de la base sobre la que se calculan los futuros incrementos.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre

ANSES organizará el calendario de pagos de septiembre según la terminación del DNI y el monto del haber de cada beneficiario. Como ocurre habitualmente, quienes perciben los haberes más bajos cobrarán primero, mientras que posteriormente será el turno de los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo.

La fecha correspondiente a cada titular podrá consultarse a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.