Aumento a empleadas domésticas hasta diciembre 2026: el cronograma de incrementos y cuánto cobran

Las empleadas domésticas tendrán una nueva actualización salarial desde septiembre de 2026, como parte del esquema de aumentos previsto para los trabajadores de casas particulares hasta fin de año. En septiembre se aplicará una suba del 1,8%, calculada sobre los salarios mínimos de julio. El cronograma contempla además incrementos del 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre.

Pero el aumento porcentual no será el único cambio. Desde septiembre también comenzará a incorporarse al salario básico el 25% de la suma no remunerativa que se pagó en agosto, mientras que el resto se integrará progresivamente durante los meses siguientes.

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora en septiembre

Para el personal de tareas generales, categoría en la que se encuentran quienes realizan principalmente tareas de limpieza, los valores mínimos desde septiembre serán:

Con retiro: $3.871,87 por hora.

$3.871,87 por hora. Sin retiro: $4.144,32 por hora.

$4.144,32 por hora. Mensual con retiro: $475.001,19.

$475.001,19. Mensual sin retiro: $523.998,96.

En el caso de los supervisores, la remuneración será de $4.603 por hora con retiro y de $5.007,81 sin retiro. Los salarios mensuales quedarán en $574.213,77 y $635.342,02, respectivamente. Para el personal de tareas específicas, el valor mínimo será de $4.379,51 por hora con retiro y de $4.767,28 sin retiro.

Los caseros, por su parte, cobrarán $4.144,32 por hora. Para quienes se desempeñan en asistencia y cuidado de personas, el valor será de $4.144,32 por hora con retiro y de $4.599,99 sin retiro.

Salarios confirmados hasta diciembre

Qué monto se suma al salario de las empleadas domésticas en septiembre

Además del incremento del 1,8%, en septiembre comienza a modificarse la composición del salario de las trabajadoras de casas particulares.

El esquema establece que el 25% de la suma no remunerativa abonada en agosto pasará a incorporarse al salario básico en septiembre. Luego se integrará otro 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Esto implica que una parte de la suma que hasta ahora se pagaba por fuera del básico comenzará a formar parte de la remuneración habitual.

Qué adicionales pueden cobrar las empleadas domésticas

A los valores mínimos establecidos para cada categoría pueden sumarse otros conceptos. Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, computado desde septiembre de 2020.

También se mantiene el adicional por zona desfavorable del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Además, cuando una trabajadora realiza tareas correspondientes a más de una categoría, debe cobrar de acuerdo con la categoría que tenga la remuneración más alta.

Personal doméstico: cuánto cobran hasta diciembre

Cómo se calcula el sueldo según las horas trabajadas

La modalidad de liquidación depende de la cantidad de horas que la empleada trabaje semanalmente para un mismo empleador.

Quienes cumplen 24 horas semanales o más cobran bajo la modalidad mensual. En cambio, cuando la carga laboral es inferior a las 24 horas semanales, la remuneración se calcula por hora trabajada.

De esta manera, desde septiembre las trabajadoras de casas particulares tendrán no sólo un nuevo incremento en sus valores mínimos, sino también la incorporación progresiva al básico de la suma no remunerativa, mientras continúa el cronograma de aumentos previsto hasta diciembre.