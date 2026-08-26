Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 26 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el cronograma que responde la pregunta cuando cobro: este miércoles 26 de agosto hay pagos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. La AUH, en tanto, no tiene acreditaciones previstas para la jornada.

El organismo mantiene el esquema de pagos escalonados por terminación de DNI. Estas son las prestaciones que cobran hoy.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los titulares con DNI terminado en 2 y 3.

El haber mínimo de agosto es de $419.776 .

. El bono extraordinario de $70.000 se acredita completo para haberes de hasta la mínima y en forma proporcional hasta $489.776.

Prestación por desempleo (Plan 1)

Cobran hoy los titulares de la prestación por desempleo con DNI terminado en 4 y 5.

Corresponde al pago mensual del programa.

AUH: sin pagos hoy

Este miércoles no hay pagos de la Asignación Universal por Hijo: el calendario de agosto ya completó sus acreditaciones.