Miércoles 26 de Agosto del 2026 Mie 26 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1560
Dólar CCL $1600.9
Euro $1688.03
Riesgo País 512
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Anses

Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 26 de agosto

Cobran hoy: jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI 2 y 3; desempleo Plan 1 con DNI 4 y 5. AUH sin pagos.

26 de agosto, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 26 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el cronograma que responde la pregunta cuando cobro: este miércoles 26 de agosto hay pagos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. La AUH, en tanto, no tiene acreditaciones previstas para la jornada.

El organismo mantiene el esquema de pagos escalonados por terminación de DNI. Estas son las prestaciones que cobran hoy.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los titulares con DNI terminado en 2 y 3.

  • El haber mínimo de agosto es de $419.776.
  • El bono extraordinario de $70.000 se acredita completo para haberes de hasta la mínima y en forma proporcional hasta $489.776.

Prestación por desempleo (Plan 1)

Cobran hoy los titulares de la prestación por desempleo con DNI terminado en 4 y 5.

  • Corresponde al pago mensual del programa.

AUH: sin pagos hoy

Este miércoles no hay pagos de la Asignación Universal por Hijo: el calendario de agosto ya completó sus acreditaciones.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Las más vistas