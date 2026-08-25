Fechas de cobro ANSES jubilados: así es el calendario de septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para septiembre de 2026. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizarán de acuerdo con la terminación del DNI y se diferenciarán entre quienes cobran hasta un haber mínimo y quienes perciben montos superiores.

Además, en septiembre los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 2,1% en sus haberes, correspondiente a la inflación de julio informada por el INDEC.

Con la actualización, la jubilación mínima se ubicará en $428.633. A este monto se agregará el bono de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos, por lo que quienes reciban el refuerzo completo cobrarán $498.633 en total.

En tanto, el haber máximo ascenderá a $2.884.296 durante septiembre.

Jubilados ANSES con aumento

ANSES: cuándo cobran los jubilados con la mínima en septiembre

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el cronograma comenzará el martes 8 y se extenderá hasta el lunes 21 de septiembre:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, los pagos comenzarán el martes 22 de septiembre:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Cuánto cobran los jubilados

Jubilados ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados que se encuentran en los niveles más bajos de ingresos. Incluye a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Los titulares que cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000. En cambio, para quienes perciban un haber superior, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el límite de $498.633. Por ejemplo, una persona con un haber de $448.633 recibirá un bono de $50.000, con lo que su ingreso total también llegará a $498.633.

De esta manera, el calendario de ANSES de septiembre comenzará el 8 y finalizará el 28, dependiendo del monto del haber y de la terminación del DNI de cada beneficiario.