Calendario de pagos de ANSES septiembre 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026 para jubilados y pensionados. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se establecen según la terminación del DNI y el monto del haber.

El cronograma comenzará el martes 8 de septiembre para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. En tanto, quienes perciben ingresos superiores comenzarán a cobrar desde el martes 22 de septiembre.

Además, durante septiembre los haberes tendrán una nueva actualización por movilidad, por lo que los beneficiarios recibirán sus ingresos con los valores correspondientes al noveno mes del año.

ANSES: cuándo cobran los jubilados con la mínima en septiembre 2026

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo comenzarán a cobrar el 8 de septiembre y el calendario se extenderá hasta el 21 del mismo mes.

Las fechas confirmadas por ANSES son:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

ANSES informó, además, que los titulares podrán consultar el recibo de haberes a través de Mi ANSES desde el inicio del calendario.

ANSES: calendario de pagos en septiembre

Jubilados que cobran más de la mínima: fechas de septiembre

Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, los pagos comenzarán una vez finalizado el primer cronograma y se extenderán entre el 22 y el 28 de septiembre.

El calendario queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

De esta manera, el lunes 28 de septiembre finalizará el calendario de jubilaciones y pensiones correspondiente al mes.

ANSES: cuánto se paga jubilados

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en septiembre

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también tienen confirmado su calendario y serán uno de los primeros grupos en recibir sus haberes durante septiembre.

Las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.

8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.

9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.

10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.

11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre.

Por su parte, las Asignaciones Familiares para titulares de Pensiones No Contributivas tendrán un período de pago que se extenderá desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre, independientemente de la terminación del documento.

ANSES: cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden consultar la información correspondiente a su prestación a través de los canales de ANSES. Allí podrán verificar el día y lugar de cobro, además del recibo correspondiente al haber de septiembre.

Así, el calendario previsional del mes comenzará el 8 de septiembre con las PNC y los jubilados y pensionados de menores ingresos, mientras que los pagos para quienes superan el haber mínimo se concentrarán en la última semana y finalizarán el 28 de septiembre.