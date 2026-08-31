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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 31 de agosto

Jubilados y pensionados con DNI 8 y 9 cobran hoy. ANSES no tiene pagos de AUH este lunes 31 de agosto.

31 de agosto, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 31 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que este lunes 31 de agosto continúan los pagos para jubilados y pensionados. Si te preguntás cuándo cobro, hoy es el turno de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminado en 8 y 9. En la jornada no hay acreditaciones de AUH; la asignación por hijo ya completó su cronograma de agosto.

La entidad recordó que los pagos se acreditan en la cuenta bancaria habitual. Ante dudas, se puede consultar Mi ANSES o llamar al 130.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los titulares con:

  • DNI terminado en 8
  • DNI terminado en 9

En cuanto a los montos: el haber mínimo de agosto quedó en $419.776, pero hoy cobran quienes lo superan. El bono extraordinario de $70.000 se acredita solo hasta los $489.776; por encima de ese tope no corresponde.

Qué prestaciones no cobran hoy

Hoy no hay pagos de:

  • Jubilaciones y pensiones del haber mínimo
  • PUAM
  • AUH
  • SUAF
  • PNC
  • Desempleo Plan 1
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