SUAF de ANSES con aumento en septiembre 2026: de cuánto es la escala por hijo

Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES cobrarán con aumento en septiembre de 2026. La actualización será del 2,11% y modificará tanto los montos de las prestaciones como los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

Con la nueva escala, la Asignación Familiar por Hijo llegará hasta $77.025 para los trabajadores comprendidos en el primer rango de ingresos. A medida que aumenta el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el valor de la prestación disminuye.

El ajuste responde al esquema de movilidad mensual de las prestaciones de ANSES y toma como referencia la inflación de julio.

SUAF de ANSES: cuánto se cobra por hijo en septiembre 2026

El monto que recibe cada familia depende del Ingreso del Grupo Familiar, que contempla los ingresos de los integrantes del hogar alcanzados por el régimen.

Con el aumento de septiembre, la escala informada queda de la siguiente manera:

Rango 1: $77.025 por hijo.

$77.025 por hijo. Rango 2: $51.958 por hijo.

$51.958 por hijo. Rango 3: $31.427 por hijo.

$31.427 por hijo. Rango 4: $16.217 por hijo.

De esta manera, el valor máximo del SUAF será de $77.025 por cada hijo para los trabajadores ubicados en el tramo de menores ingresos contemplado por la escala.

SUAF por hijo con discapacidad: cuánto se cobra en septiembre

La actualización del 2,11% también alcanza a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, que cuenta con valores superiores.

Los montos de septiembre serán:

Rango 1: $250.780 por hijo.

$250.780 por hijo. Rango 2: $177.412 por hijo.

$177.412 por hijo. Rango 3: $111.970 por hijo.

En este caso, la prestación tiene condiciones particulares respecto de los límites de ingresos aplicables a la Asignación Familiar por Hijo.

SUAF ANSES: el monto que se paga

Nuevos topes de ingresos para cobrar SUAF

Además de los montos, en septiembre también se actualizan los topes de ingresos que determinan el acceso a las asignaciones familiares.

El tope máximo individual será de $3.157.449 brutos. Esto significa que si uno de los integrantes del grupo familiar supera ese monto, la familia queda excluida del SUAF, independientemente de cuánto perciba el otro integrante. A su vez, el tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar ascenderá a $6.314.897.

Por eso, para determinar si corresponde cobrar la prestación no alcanza con observar el ingreso total del hogar: también debe cumplirse con el límite individual establecido.

El valor final depende principalmente del rango de ingresos en el que se encuentre cada familia. Cuanto menor sea el IGF, mayor será el monto de la asignación por hijo. Así, la escala de septiembre irá desde los $16.217 del tramo más alto de ingresos hasta los $77.025 por hijo del primer rango. Los beneficiarios pueden consultar la liquidación correspondiente desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuándo se cobra el SUAF en septiembre 2026

El pago se distribuye de acuerdo con la terminación del DNI del titular. Según el cronograma informado, las fechas serán:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre .

. DNI terminados en 1: 9 de septiembre .

. DNI terminados en 2: 10 de septiembre .

. DNI terminados en 3: 11 de septiembre .

. DNI terminados en 4: 12 de septiembre .

. DNI terminados en 5: 15 de septiembre .

. DNI terminados en 6: 16 de septiembre .

. DNI terminados en 7: 17 de septiembre .

. DNI terminados en 8: 18 de septiembre .

. DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

De esta manera, septiembre llegará con un aumento del SUAF y una nueva escala por hijo, con un pago máximo de $77.025 y nuevos límites de ingresos para determinar qué familias continúan alcanzadas por la prestación.