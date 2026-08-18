SUAF de ANSES con aumento: de cuánto es en septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre un nuevo aumento a las asignaciones familiares comprendidas dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La actualización será del 2,11% y alcanzará a la asignación por hijo, hijo con discapacidad, prenatal y a las prestaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio. También se modificarán los límites de ingresos individuales y del grupo familiar que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

El incremento se desprende de la movilidad vigente, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La inflación de julio fue del 2,1%, según el INDEC, mientras que para la actualización de las prestaciones ANSES aplica el porcentaje correspondiente con dos decimales.

SUAF de ANSES: cuánto se cobra por hijo en septiembre 2026

La Asignación Familiar por Hijo no tiene un monto único, sino que varía de acuerdo con los ingresos del grupo familiar. A partir de septiembre, los valores serán:

Rango 1: $77.025, frente a los $75.433 anteriores.

$77.025, frente a los $75.433 anteriores. Rango 2: $51.958, desde $50.884.

$51.958, desde $50.884. Rango 3: $31.427, desde $30.777.

$31.427, desde $30.777. Rango 4: $16.217, frente a los $15.881 vigentes hasta agosto.

De esta manera, el monto máximo del SUAF por hijo será de $77.025 en septiembre, correspondiente a los hogares comprendidos en el primer rango de ingresos. La Asignación Familiar Prenatal tendrá los mismos valores que la prestación por hijo, también determinados según el nivel de ingresos.

Asignaciones familiares con aumento en septiembre

Cuánto se cobra por hijo con discapacidad

El aumento del 2,11% también alcanzará a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, aunque en este caso existen tres escalas. Desde septiembre, los montos serán:

Rango 1: $250.780.

$250.780. Rango 2: $177.412.

$177.412. Rango 3: $111.970.

A diferencia de otras prestaciones del SUAF, para la asignación por hijo con discapacidad no se aplican los límites máximos de ingresos previstos para el resto de las asignaciones familiares.

ANSES: cuánto se cobra por nacimiento, adopción y matrimonio

La movilidad de septiembre también impactará sobre las Asignaciones de Pago Único (APU) que ANSES abona ante determinadas situaciones familiares. Con el nuevo incremento, la asignación por nacimiento pasará de $87.926 a $89.782, mientras que la correspondiente a adopción subirá de $525.682 a $536.774. En tanto, la asignación por matrimonio aumentará de $131.652 a $134.430.

Para estas prestaciones se considera el monto vigente durante el mes en el que ocurrió el hecho que genera el derecho al cobro. Por lo tanto, la referencia es la fecha del nacimiento, adopción o matrimonio y no el momento en el que se completa el trámite.

La Asignación Familiar por Cónyuge, destinada a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cumplen con los requisitos, también recibirá la actualización. El monto pasará de $18.304 en agosto a $18.691 en septiembre de 2026.

Para acceder al pago es necesario que los vínculos familiares correspondientes se encuentren correctamente registrados ante ANSES.

SUAF ANSES: el aumento que se cobra

SUAF: cuáles serán los nuevos topes de ingresos en septiembre

Junto con los montos de las prestaciones, también se actualizarán los límites de ingresos para acceder al SUAF. Desde septiembre, el tope de ingreso individual aumentará de $3.092.203 a $3.157.449. En tanto, el límite correspondiente al Ingreso del Grupo Familiar (IGF) pasará de $6.184.406 a $6.314.897.

Esto implica que, para acceder a las asignaciones alcanzadas por estos límites, ningún integrante podrá superar el máximo individual y el ingreso total del grupo familiar deberá mantenerse dentro del nuevo tope establecido.

Las asignaciones familiares se encuentran alcanzadas por el mecanismo de movilidad vinculado con la evolución de los precios. Por ese motivo, los valores se modifican mensualmente siguiendo la inflación registrada con rezago.

Tras conocerse el IPC de julio, los montos del SUAF tendrán una actualización del 2,11% en septiembre de 2026. El incremento no solo elevará lo que cobran las familias por cada hijo, sino también las prestaciones por discapacidad, nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge, junto con los límites de ingresos que determinan el acceso al sistema.