Calendario de pagos de ANSES septiembre 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES confirmó el calendario completo de pagos de septiembre 2026. Jubilados, pensionados, titulares de la PUAM, la AUH y otras asignaciones ya pueden consultar qué día cobran según la terminación de su DNI.
El cronograma arranca el martes 8 con las Pensiones No Contributivas, las jubilaciones mínimas, la PUAM, la AUH y el SUAF. Desde el jueves 10 se suma la Asignación por Embarazo y la Asignación Prenatal. En la segunda quincena, entre el 22 y el 28, cobran las jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo Plan 1. Los fines de semana no hay acreditaciones y en septiembre no hay feriados nacionales que desplacen las fechas.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 1: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 2: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 3: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 4: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 5: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 6: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 7: lunes 21 de septiembre
- DNI terminado en 8: martes 22 de septiembre
- DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre
Asignación Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 14 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de septiembre
Asignaciones Familiares (SUAF)
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre
El Plan 1 corresponde al pago mensual de la prestación por desempleo. Los planes 2 y 3, en cambio, corresponden a pagos únicos o cuotas extraordinarias que ANSES gestiona por Mi ANSES y no se escalonan por terminación de DNI.
Montos Vigentes
En septiembre 2026, por el Decreto 274/2024, los haberes se actualizan por inflación con dos meses de rezago. El aumento aplicado es del 2,11% (inflación de julio) y el haber mínimo quedó en $428.633. Quienes cobran la mínima, la PUAM y las PNC suman el bono extraordinario de $70.000 (Decreto 824/2026): así, un jubilado de la mínima percibe $498.633 en total.
El bono se acredita automáticamente con el haber. Es completo para quienes perciben hasta el haber mínimo y proporcional para quienes cobran entre $428.633 y $498.633. Por encima de $498.633 no corresponde. La PUAM alcanza los $342.873.
La AUH general es de $154.031 por hijo: ANSES deposita el 80% ($123.225) y retiene el 20% restante, que se cobra al presentar la Libreta AUH. Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.
En septiembre no se paga aguinaldo: el medio aguinaldo de las prestaciones previsionales se cobra únicamente en junio y diciembre. Las fechas del calendario corresponden a días hábiles, ya que no se registran acreditaciones los fines de semana ni los feriados, y en esta ventana no hay feriados nacionales que alteren el cronograma. ANSES también recordó que el bono de $70.000 no requiere ningún trámite y que hay que desconfiar de quienes piden datos para gestionarlo.