Calendario de pagos de ANSES septiembre 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES confirmó el calendario completo de pagos de septiembre 2026. Jubilados, pensionados, titulares de la PUAM, la AUH y otras asignaciones ya pueden consultar qué día cobran según la terminación de su DNI.

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El cronograma arranca el martes 8 con las Pensiones No Contributivas, las jubilaciones mínimas, la PUAM, la AUH y el SUAF. Desde el jueves 10 se suma la Asignación por Embarazo y la Asignación Prenatal. En la segunda quincena, entre el 22 y el 28, cobran las jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo Plan 1. Los fines de semana no hay acreditaciones y en septiembre no hay feriados nacionales que desplacen las fechas.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre

: miércoles 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre

: jueves 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 1 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 2 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 3 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 4 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 5 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 6 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 7 : lunes 21 de septiembre

: lunes 21 de septiembre DNI terminado en 8 : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de septiembre

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre

: miércoles 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre

: jueves 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

El Plan 1 corresponde al pago mensual de la prestación por desempleo. Los planes 2 y 3, en cambio, corresponden a pagos únicos o cuotas extraordinarias que ANSES gestiona por Mi ANSES y no se escalonan por terminación de DNI.

Montos Vigentes

En septiembre 2026, por el Decreto 274/2024, los haberes se actualizan por inflación con dos meses de rezago. El aumento aplicado es del 2,11% (inflación de julio) y el haber mínimo quedó en $428.633. Quienes cobran la mínima, la PUAM y las PNC suman el bono extraordinario de $70.000 (Decreto 824/2026): así, un jubilado de la mínima percibe $498.633 en total.

El bono se acredita automáticamente con el haber. Es completo para quienes perciben hasta el haber mínimo y proporcional para quienes cobran entre $428.633 y $498.633. Por encima de $498.633 no corresponde. La PUAM alcanza los $342.873.

La AUH general es de $154.031 por hijo: ANSES deposita el 80% ($123.225) y retiene el 20% restante, que se cobra al presentar la Libreta AUH. Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

En septiembre no se paga aguinaldo: el medio aguinaldo de las prestaciones previsionales se cobra únicamente en junio y diciembre. Las fechas del calendario corresponden a días hábiles, ya que no se registran acreditaciones los fines de semana ni los feriados, y en esta ventana no hay feriados nacionales que alteren el cronograma. ANSES también recordó que el bono de $70.000 no requiere ningún trámite y que hay que desconfiar de quienes piden datos para gestionarlo.