AUH de ANSES con aumento en septiembre 2026: de cuánto es y cuánto cobro

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento en septiembre de 2026. La actualización será del 2,11%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Con la suba, el monto total de la AUH pasará a $154.030,03 por hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, ANSES abona todos los meses el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta que el titular presenta la Libreta AUH.

De esta manera, el pago mensual directo será de $123.224,02, mientras que el resto quedará retenido para su posterior cobro.

Cuánto cobra la AUH en septiembre 2026

Con el aumento del 2,11%, los valores estimados para septiembre quedan de la siguiente manera:

AUH por hijo: $154.030,03.

$154.030,03. Pago mensual del 80%: $123.224,02.

$123.224,02. 20% retenido: alrededor de $30.806.

El monto retenido se acumula y puede cobrarse una vez que se presenta la Libreta AUH, con la que se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

La actualización también alcanza a la AUH por Hijo con Discapacidad. Con la suba de septiembre, el monto total quedará en $501.036,93. Al igual que en la AUH general, ANSES aplica el esquema de pago mensual correspondiente y retiene una parte de la prestación hasta la presentación de la documentación exigida.

Por qué aumenta la AUH en septiembre 2026

La suba del 2,11% responde al dato de inflación de julio informado por el INDEC.

El esquema actual establece que las prestaciones de ANSES se ajustan mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Por eso, la inflación de julio determina el incremento que se aplicará en septiembre.

El mismo porcentaje también alcanza a jubilaciones, pensiones, la PUAM, las Pensiones No Contributivas y las asignaciones familiares.

ANSES: el monto que se cobra de AUH y Tarjeta Alimentar

La AUH puede complementarse con otras prestaciones, como la Tarjeta Alimentar, en los casos en que el titular cumpla con los requisitos. Ese beneficio se paga de manera automática junto con la asignación y su monto depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar.

La actualización de la AUH no implica automáticamente un aumento de la Tarjeta Alimentar, ya que ambas prestaciones se rigen por mecanismos diferentes.

Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH

Para recuperar el porcentaje retenido durante el año, los titulares deben presentar la Libreta AUH ante ANSES. El trámite permite acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos de los hijos y habilita el pago del monto acumulado.

La gestión puede realizarse a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o mediante los canales que disponga el organismo.

ANSES: monto que se cobra AUH

ANSES todavía debe confirmar el calendario oficial de pagos de septiembre de 2026. Como ocurre todos los meses, las acreditaciones se organizarán según la terminación del DNI de cada titular. Una vez publicado el cronograma, los beneficiarios podrán consultar la fecha exacta de cobro y el monto liquidado a través de Mi ANSES.