La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo, una asistencia destinada a trabajadores que quedaron sin empleo. El beneficio contempla un pago mensual y, además, permite conservar la cobertura de la obra social y computar el período cobrado como años de aportes previsionales.

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El monto de la prestación depende de los antecedentes laborales de cada persona y tiene límites vinculados con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Para septiembre, el esquema establece un piso de $188.300 y un máximo de $376.600, según los valores informados para este período.

Quiénes pueden acceder al Seguro por Desempleo

La asistencia está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que perdieron su puesto en determinadas circunstancias. Entre ellas se encuentran los despidos sin causa justa, la finalización de un contrato, el cierre o quiebre de una empresa y las renuncias que estén justificadas por determinadas causas.

Pero haber quedado sin trabajo no alcanza por sí solo para recibir la prestación. También es necesario acreditar una cantidad determinada de aportes previos, que cambia según el tipo de contratación que tenía la persona antes de quedar desempleada.

Los trabajadores permanentes deben contar con al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al momento en que terminó la relación laboral. Para los trabajadores eventuales o de temporada, las condiciones contemplan tanto los días trabajados como los aportes registrados durante ese período.

Qué trabajadores quedan afuera del beneficio

Uno de los puntos centrales para determinar el acceso es la cantidad de tiempo trabajado y los aportes realizados antes de la desvinculación. Por eso, quienes no puedan acreditar los períodos mínimos exigidos según su modalidad laboral no cumplen con las condiciones para recibir la prestación.

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, se requiere haber trabajado más de 90 días durante los últimos 12 meses y contar con menos de 12 meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido.

Los trabajadores de la construcción tienen un requisito diferente. Para ellos, es necesario demostrar un mínimo de ocho meses de trabajo registrado durante los dos años anteriores a la finalización del vínculo laboral o de la obra.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo

El monto no es idéntico para todos los beneficiarios. Según la información difundida, se calcula tomando como referencia el 75% del mejor sueldo bruto correspondiente a los últimos seis meses trabajados, aunque existen límites establecidos en relación con el SMVM.

Con el valor informado para agosto, el importe mínimo queda establecido en $188.300, equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En tanto, el máximo alcanza los $376.600, que representa el 100% del SMVM.

Además del pago mensual, la prestación mantiene otros beneficios para quienes acceden al programa. Durante el período correspondiente, se conserva la cobertura de la obra social y el tiempo cobrado se considera para el cómputo de los años de aportes previsionales.

El monto depende del sueldo y tiene límites establecidos por ANSES.

Cómo solicitar el Seguro por Desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 60 días hábiles posteriores al despido o a la finalización de la relación laboral. Para realizarlo, es necesario presentar el DNI original y documentación que permita acreditar cómo terminó el vínculo, como un telegrama de despido, una carta documento o un contrato vencido.

La solicitud puede gestionarse de manera digital a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí, se debe utilizar la opción de Atención Virtual para comenzar la presentación correspondiente.

También existe una alternativa presencial. En ese caso, primero hay que solicitar un turno a través de la web oficial de ANSES y luego acudir a una Unidad de Atención Integral (UDAI) con la documentación requerida.