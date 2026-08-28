Aumento a pensionados de ANSES en septiembre 2026: de cuánto es y cuánto cobran

Los pensionados de ANSES recibirán un nuevo aumento en septiembre de 2026. La actualización será del 2,11%, de acuerdo con el esquema de movilidad que ajusta los haberes en función de la inflación informada por el INDEC.

El incremento alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC), entre ellas las prestaciones por invalidez y las destinadas a madres de siete hijos o más. También se actualizará la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). A los nuevos valores podría sumarse nuevamente el bono extraordinario de hasta $70.000, en caso de mantenerse el refuerzo durante septiembre.

Pensionados de ANSES: de cuánto es el aumento en septiembre 2026

El incremento será del 2,11% y se aplicará sobre los haberes vigentes. De esta manera, las PNC por Invalidez y Vejez, cuyo monto equivale al 70% de la jubilación mínima, pasarían a ubicarse en torno a los $300.043,24. Si se mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total de estos beneficiarios podría alcanzar aproximadamente los $370.043,24.

El refuerzo se paga por fuera del haber y no se actualiza por movilidad, por lo que continúa congelado en $70.000.

Pensionados ANSES: aumento de septiembre

PNC para Madres de 7 hijos: cuánto cobran en septiembre

La Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más equivale al 100% de la jubilación mínima.

Con la actualización de septiembre, el haber se ubicaría alrededor de los $428.633,20. En caso de confirmarse nuevamente el bono completo de $70.000, el ingreso total ascendería a unos $498.633,20. Además, las titulares que tengan hijos menores a cargo pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

PUAM de ANSES: cuánto se cobra en septiembre

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también aumentará 2,11% en septiembre. Esta prestación equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio.

Con la nueva actualización, el monto estimado será de $342.906,56. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario y el beneficiario accede al refuerzo completo, el ingreso podría alcanzar los $412.906,56.

Actualmente, la PNC por Vejez no admite nuevas altas. Por ese motivo, las personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación pueden solicitar la PUAM, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Aumento para pensionados ANSES

Bono de $70.000: quiénes podrían cobrarlo en septiembre

El aumento del 2,11% se incorpora al haber, mientras que el bono extraordinario es un concepto adicional. En caso de continuar durante septiembre, el monto máximo se mantendría en $70.000.

Así, los montos estimados quedarían de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y Vejez: $300.043,24; con bono, $370.043,24 .

$300.043,24; con bono, . PNC para Madres de 7 hijos: $428.633,20; con bono, $498.633,20 .

$428.633,20; con bono, . PUAM: $342.906,56; con bono, $412.906,56.

La continuidad del refuerzo deberá ser confirmada oficialmente y su cobro dependerá de las condiciones establecidas para cada prestación.

ANSES: quiénes pueden acceder a las Pensiones No Contributivas

Las PNC están destinadas a distintos grupos que cumplen condiciones específicas y no cuentan con determinados ingresos o cobertura previsional. En el caso de la PNC por Invalidez Laboral, uno de los principales requisitos es acreditar una incapacidad laboral del 66% o más mediante un Certificado Médico Oficial (CMO). También se exige tener menos de 65 años y cumplir las condiciones de residencia y situación económica establecidas.

La PNC para Madres de 7 hijos, en tanto, está dirigida a mujeres que hayan tenido siete hijos o más, independientemente de la edad de estos, y que reúnan los requisitos socioeconómicos y de residencia previstos.

De esta manera, septiembre llegará con un aumento del 2,11% para los pensionados de ANSES, mientras que la principal definición pendiente será la continuidad del bono de $70.000, que podría llevar el ingreso de algunos beneficiarios hasta cerca de los $500.000.