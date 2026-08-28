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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 28 de agosto

ANSES paga hoy, viernes 28 de agosto, a jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo (DNI 6 y 7) y a la Prestación por Desempleo (DNI 8 y 9).

28 de agosto, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 28 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES tiene previstos pagos para hoy, viernes 28 de agosto. Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo tienen su día de cobro, y también hay una fecha para un grupo de la Prestación por Desempleo. Ante la clásica búsqueda cuando cobro, lo primero es revisar la última terminación del DNI; la AUH, en tanto, no tiene acreditaciones en esta jornada.

Según el cronograma oficial, las entidades bancarias ya tienen los fondos para los beneficiarios que corresponden a este día. La acreditación puede verse a lo largo de la jornada y, si tu DNI está en los grupos indicados, podés acercarte al banco con tu documento.

Estos son los grupos previstos para este viernes.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, con DNI terminado en 6 y 7.

  • El bono de $70.000 sigue vigente para los haberes más bajos; en este grupo, se abona completo hasta el haber mínimo y proporcional hasta el tope de $489.776.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

En el pago mensual de la Prestación por Desempleo, hoy cobran los DNI terminados en 8 y 9.

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