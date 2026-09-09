Pensiones No Contributivas (PNC): monto y cuánto cobran en septiembre 2026

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES tienen nuevos montos en septiembre de 2026, luego de la actualización mensual por movilidad previsional. El incremento aplicado este mes es del 2,11%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. A ese ajuste se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios alcanzados.

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Dentro de este esquema se encuentran las pensiones por invalidez, por vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más. Los valores no son iguales en todos los casos, ya que las primeras equivalen al 70% de la jubilación mínima, mientras que la pensión para madres de siete hijos toma como referencia el 100% de ese haber.

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, las PNC por Invalidez y por Vejez tienen un haber base de $300.043,24. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanza los $370.043,24.

En el caso de la PNC para Madres de Siete Hijos o Más, el haber base se ubica en $428.633,20. Con el refuerzo extraordinario, el total asciende a $498.633,20.

La escala queda de la siguiente manera:

Tipo de PNC Haber base Bono Total Invalidez $300.043,24 $70.000 $370.043,24 Vejez $300.043,24 $70.000 $370.043,24 Madres de Siete Hijos o Más $428.633,20 $70.000 $498.633,20

El bono de $70.000 no forma parte del haber sobre el que se calcula la movilidad, sino que se suma de manera extraordinaria al monto mensual.

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Quiénes cobran las PNC de ANSES

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que no cuentan con una prestación previsional contributiva y cumplen determinadas condiciones. La PNC por Invalidez está dirigida a personas con discapacidad que no pueden desempeñar tareas laborales y no tienen otra cobertura previsional.

La PNC por Vejez alcanza a personas mayores de 70 años que no tienen jubilación ni pensión y carecen de recursos suficientes. Por su parte, la PNC para Madres de Siete Hijos o Más está destinada a madres, biológicas o adoptivas, que cumplan con ese requisito.

Cómo tramitar una Pensión No Contributiva

El trámite puede iniciarse a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o realizarse de forma presencial en una oficina del organismo. En el caso de la pensión por invalidez, además, se requiere contar con el Certificado Médico Oficial (CMO) digital, que debe gestionarse en un hospital público.

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Cuándo se cobran las PNC en septiembre 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular. Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

El dinero se acredita en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario. El detalle de la liquidación puede consultarse desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.