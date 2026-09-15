Aumento de jubilaciones y pensiones de ANSES en octubre 2026: de cuánto es

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en octubre de 2026. La actualización surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC, que registró una variación mensual del 1,7%.

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Sin embargo, de acuerdo con el cálculo derivado de la fórmula de movilidad vigente, el incremento efectivo que se aplicará sobre los haberes será del 1,65%. El mecanismo establecido por el Decreto 274/2024 dispone actualizaciones mensuales tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

La suba alcanzará a jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas. También impactará en las asignaciones familiares que paga el organismo previsional.

De cuánto es el aumento para jubilados en octubre 2026

Con el ajuste del 1,65%, la jubilación mínima pasará a $435.662,86 en octubre. En caso de que el Gobierno decida mantener el bono extraordinario, el ingreso de quienes cobran la mínima volverá a incrementarse. Sin embargo, la continuidad del refuerzo todavía debe ser confirmada.

Los nuevos valores previstos para octubre son:

Jubilación mínima: $435.662,86.

$435.662,86. PUAM: $348.530,28.

$348.530,28. Pensiones No Contributivas: $304.965,61.

$304.965,61. Pensión para Madres de Siete Hijos: $435.662,86.

$435.662,86. AUH: $156.552,29.

$156.552,29. AUH por Discapacidad: $509.748,28.

De esta manera, el aumento modifica automáticamente los haberes previsionales, aunque el monto definitivo que recibirán algunos beneficiarios dependerá de lo que ocurra con el bono.

Haberes de jubilados en septiembre

Qué pasa con el bono para jubilados en octubre

A diferencia de la movilidad, la continuidad del bono extraordinario requiere una decisión específica del Gobierno. Hasta el momento, no está confirmado que el refuerzo continúe en octubre. Por eso, los montos que incorporan ese concepto son todavía estimativos y dependen de una nueva definición oficial.

Si se mantuviera el esquema vigente, los jubilados que perciben la mínima sumarían el refuerzo correspondiente al nuevo haber. También alcanzaría a titulares de la PUAM y de determinadas Pensiones No Contributivas bajo las condiciones que establezca la normativa.

Por qué aumentan las jubilaciones en octubre

El sistema de movilidad vigente establece que las prestaciones de ANSES se actualizan todos los meses según la inflación registrada dos meses antes. Por ese motivo, el IPC de agosto determina el incremento correspondiente a octubre. El INDEC informó que la inflación mensual fue del 1,7%, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 acumuló un 21,3%.

En la comparación interanual, los precios registraron un incremento del 33,5%. El porcentaje de movilidad se aplica de manera automática, sin que sea necesario un nuevo decreto del Poder Ejecutivo para autorizar cada actualización.

Cuánto cobran los jubilados

Cuánto cobrarán la PUAM y las PNC en octubre

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto está vinculado al haber mínimo, se ubicará en $348.530,28 antes de considerar un eventual refuerzo extraordinario. Por su parte, las Pensiones No Contributivas alcanzarán los $304.965,61, mientras que la prestación destinada a Madres de Siete Hijos se ubicará en $435.662,86.

Los importes finales dependerán de si el Gobierno confirma o no la continuidad del bono extraordinario durante octubre.

También aumenta la AUH en octubre 2026

La movilidad de octubre también impactará sobre las asignaciones que administra ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor total de $156.552,29, mientras que la AUH por Discapacidad ascenderá a $509.748,28.

De esta forma, el dato de inflación de agosto no solo define la próxima actualización de jubilaciones y pensiones, sino también la de otras prestaciones sociales alcanzadas por el mecanismo de movilidad mensual.