ANSES en octubre 2026: cuánto cobran la jubilación mínima, la AUH y las pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento a sus prestaciones en octubre de 2026. La actualización será del 1,7%, en línea con la inflación de agosto informada por el INDEC. El incremento alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

{{{htmlAmp}}}

Con la actualización, cambiarán tanto el haber mínimo como el máximo del sistema previsional. También se modificarán los valores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en octubre 2026

Con el aumento del 1,7%, la jubilación mínima pasará a $435.919,96 en octubre, sin considerar el refuerzo extraordinario. A ese monto se sumará el bono de hasta $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. De esta manera, un jubilado que cobre la mínima y reciba el refuerzo completo tendrá un ingreso de $505.919,96.

En tanto, la jubilación máxima se ubicará en $2.933.328,56. El bono funciona como un complemento de los ingresos previsionales y no modifica el haber sobre el cual se calculan las futuras actualizaciones por movilidad.

Aumentos de los jubilados

Cuánto cobra la AUH en octubre 2026

Las asignaciones que paga ANSES también tendrán una actualización. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $156.649,53 por hijo. La Asignación por Embarazo tendrá el mismo valor, de $156.649,53.

En el caso de la AUH, debe tenerse en cuenta que ANSES abona mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, que puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH y el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Por otra parte, la Asignación Familiar por Hijo del SUAF llegará a $78.334,43 para el primer rango de ingresos familiares.

Cuánto cobran las pensiones de ANSES en octubre

El incremento también modificará los montos correspondientes a las principales pensiones administradas por ANSES. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.735,97, antes de considerar los refuerzos que correspondan.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez pasarán a $305.143,98. La Prestación Básica Universal (PBU), otro de los componentes del sistema previsional, se elevará a $199.413,48.

ANSES: todos los aumentos en octubre

Con la actualización del 1,7%, los principales valores previstos para octubre quedan de la siguiente manera: