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Conflicto en Medio Oriente

Irán advirtió a EE.UU. que "ante cualquier ataque" les lanzarán una respuesta masiva

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

El gobierno de Teherán y la Guardia Revolucionaria le advirtieron a Estados Unidos que "ante cualquier error que cometan" contra la República Islámica, serán respondidos con ataques directos a las bases norteamericanas en todo Medio Oriente.

Irán advirtió a EE.UU. que "ante cualquier ataque" les lanzarán una respuesta masiva

La guerra en Irán mantiene en vilo a todo el mundo. La semana de asamblea en Naciones Unidas escaló todavía más las chicanas y rispideces entre el eje de Estados Unidos e Israel contra Irán, con chicanas y cruces verbales de parte del presidente Donald Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu contra su contraparte diplomática de la República Islámica. El canciller Abbas Aragchi salió a hablar incluso este viernes, cuando advirtió que desde Teherán le acercaron una propuesta a Washington para reabrir el estrecho de Ormuz "en sólo siete días", la cual todavía no fue respondida por los norteamericanos.

Trump, en tanto, se reunió con el líder chino Xi Jinping y le habría exigido "que no ayude de ninguna manera" a los iraníes, lo cual también fue pedido por el propio embajador estadounidense en China, David Perdue, horas después del comentario de Trump. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán y en todo Medio Oriente en El Destape.

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La Unión Europea denunció una "crisis de precios" a partir de la guerra en Irán

La Unión Europea denunció que se enfrenta, en estos momentos, a "una severa crisis de precios de la energía" como consecuencia de las repercusiones de la guerra. 

 

“Nos enfrentamos a una crisis de precios vinculada a una crisis de suministro”, declaró el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, en un mensaje dirigido este viernes a todo el conjunto de ministros de Energía de los países de la UE.

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Irán amenazó a Estados Unidos: "Ante cualquier error, responderemos con ataques masivos"

El gobierno de Teherán envió una amenaza a su contraparte norteamericana, en la que les avisó que si llegasen "a cometer el más mínimo error" contra la República Islámica, ellos no dudarán en responder con "ataques masivos a sus bases en la región".

 

El mensaje salió a partir del envío de Teherán a Washington de una propuesta para reabrir Ormuz "en el plazo de siete días", de la cual están esperando respuesta desde ayer de parte de los estadounidenses.

Hace 18 horas

Los combustibles aumentan 1% desde este sábado por los efectos de la guerra

Producto de la suba del barril, las naftas en surtidores subirán nuevamente. La volatilidad en el plano internacional impacta en el mercado argentino.

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08:00 | 25/09/2026

Irán le acercó un plan de siete días a Estados Unidos para reabrir Ormuz

El gobierno de Teherán confirmó que le acercó "un plan de siete días" al gobierno de Estados Unidos para "garantizar la reapertura" del estrecho de Ormuz. La propuesta fue presentada por el canciller iraní Abbas Aragchi este jueves, durante su visita a Nueva York por la Asamblea de la ONU.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi.

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20:03 | 24/09/2026

Milei se reunió con su "amigo" Netanyahu y le volvió a repetir su apoyo total

"Para mi, es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los líderes más grandes de toda la historia del mundo", le dijo el Presidente al primer ministro israelí, luego que lo elogiara. Sobre Netanyahu pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. 

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07:16 | 24/09/2026

Irán amenaza con extender la guerra hasta el océano Índico si Estados Unidos ataca

El régimen iraní advirtió que ampliará el conflicto más allá del mar Rojo ante una eventual ofensiva estadounidense.

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07:04 | 23/09/2026

Irán informó a EE.UU. sus condiciones para poner fin a la guerra

Teherán reclamó el fin de las acciones militares estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones económicas, además de la liberación de activos iraníes.

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11:53 | 22/09/2026

Irán insinúa que habrá conversaciones con EE.UU. sobre Ormuz en el marco de la ONU

Teherán envió señales de apertura diplomática a la Casa Blanca para destrabar la navegación en el Golfo Pérsico. Coincide con la cumbre de Donald Trump con los líderes árabes y la reactivación del oleoducto saudí en el mar Rojo.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, saluda antes de partir hacia Nueva York, en el aeropuerto de Mehrabad en Teherán, Irán.

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06:47 | 22/09/2026

Trump lanzó una amenaza en la ONU: Irán acepta un acuerdo poselecciones o lo "aniquilará"

"¿Haremos un acuerdo con Irán que les permitirá reconstruir el país mejor de lo que estaba antes o aniquilaré la República Islámica y lo haré rápido, sin permitirles matar y destruir personas y países de nuevo?", aseguró el mandatario estadounidense desde el estrado de la Asamblea General de la ONU. 

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12:27 | 21/09/2026

Irán advirtió que usará "armas estratégicas" si EE.UU. vuelve a bombardear su territorio

La Guardia Revolucionaria confirmó que se prepara para un conflicto prolongado frente al estancamiento del diálogo mediado por Pakistán. El Mando Unificado reivindicó el control sobre el estrecho de Ormuz.

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11:08 | 21/09/2026

Advierten que Europa debe acelerar la electrificación y proteger su red energética

Durante un encuentro del Club Español de la Energía, referentes de la industria y analistas internacionales señalaron que la descarbonización cambia la naturaleza de los riesgos geopolíticos, pero reafirmaron que el petróleo y el gas seguirán siendo necesarios durante la transición.

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07:37 | 21/09/2026

Nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y crecen las tensiones

Al menos dos personas fueron heridas este lunes a causa del impacto de un "proyectil desconocido" en un buque que intentaba transitar por el estrecho de Ormuz.

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10:45 | 20/09/2026

Irán advirtió a aliados de EE.UU. que habrá represalias si Trump vuelve a atacar

El mando militar iraní advirtió a las naciones de Oriente Medio que serán consideradas "cómplices" si Estados Unidos reanuda ataques de gran envergadura contra el país desde bases estadounidenses.

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10:02 | 20/09/2026

Ucrania lanzó un masivo ataque sobre Rusia: 4 muertos y una refinería en llamas

El bombardeo fue con más de mil drones, que cayeron principalmente en la capital Moscú y la ciudad ucraniana ocupada por los rusos Jerson. Trump había anunciado que Ucrania no atacaría más infraestructura energética. ¿Qué efecto político tendrá este ataque?

reuters

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16:09 | 19/09/2026

Hutíes atacaron la capital saudita y la petrolera Aramco con misiles y drones

Se observó una columna de humo cerca del aeropuerto de Riad tras varias explosiones y una alerta enviada a los celulares.

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09:40 | 19/09/2026

Irán afirma que envió a EE. UU., vía Qatar, las condiciones para poner fin a la guerra

El vocero del Ministerio del Interior iraní, Ali Zeynivand, exigió que el gobierno estadounidense "cumpla con sus compromisos en este acuerdo". En paralelo, el ejército israelí profundiza sus ataques en Gaza y Líbano.

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