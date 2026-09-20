Ucrania lanzó un masivo ataque sobre Rusia: 4 muertos y una refinería en llamas

Al menos cuatro personas murieron este domingo en medio de la tercera y última jornada de las elecciones legislativas rusas, marcadas por una ofensiva aérea de Ucrania contra Moscú y la región de Jersón, bajo control militar ruso. En tanto, la Comisión Electoral Central informó que hasta las 13.37 horas de este domingo, un 50,46% de los electores ya había emitido su voto.

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En primer lugar, la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfilova, confirmó la muerte de una vocal de mesa, identificada como Olga Zimianenko, en Jersón. La funcionaria falleció tras un ataque contra un colegio electoral.

Además, Pamfilova informó que otra persona murió en un ataque con dron contra un autobús en la misma región. Según sus declaraciones, se trató de una acción directa contra la infraestructura electoral.

Asimismo, la responsable electoral denunció un “incendio provocado” en un colegio de Komi, también en Jersón. La persona señalada como autora ya fue detenida por las fuerzas de seguridad rusas.

Mas ataques

Por otro lado, en la región de Moscú, el gobernador Andrei Vorobiov confirmó la muerte de dos personas en los distritos de Orejovo-Zuyevski y Ramenski. En ese mismo comunicado, Vorobiov detalló que otras 20 personas resultaron heridas, de las cuales 15 tuvieron que ser hospitalizadas.

El gobernador subrayó que las defensas rusas derribaron 249 drones en 17 distritos de la región, lo que refleja la magnitud del ataque. En paralelo, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, denunció que Ucrania lanzó el “mayor ataque con drones” sobre la capital rusa con el objetivo de perturbar la jornada electoral.

Sobianin precisó que 450 vehículos aéreos no tripulados tenían como blanco la capital. Algunos lograron impactar en una refinería de petróleo, aunque no se registraron víctimas.

El Ministerio de Defensa ruso elevó la cifra total de drones interceptados a 1.100, lo que convierte esta ofensiva en la mayor registrada en lo que va de 2026.

Cabe recordar que en agosto se produjo un ataque similar, cuando las defensas rusas derribaron más de 790 drones ucranianos en una sola jornada. Todo ello ocurre en el marco de las elecciones parlamentarias iniciadas el viernes, las primeras desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Como novedad, se habilitaron centros de votación en territorios ucranianos bajo control militar ruso, lo que ha generado críticas internacionales.

La Comisión Electoral Central informó que hasta las 13.37 horas de este domingo, un 50,46% de los electores ya había emitido su voto. Finalmente, se da por descontada una nueva victoria del partido oficialista Rusia Unida, que actualmente controla 315 de los 450 escaños de la Duma Estatal.



