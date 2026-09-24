Milei se reunió con su "amigo" Netanyahu y le volvió a repetir su apoyo total

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en Estados Unidos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras su intervención en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Los dos se cruzaron elogios y el argentino destacó: "Para mi, es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los líderes más grandes de toda la historia del mundo".

{{{htmlAmp}}}

Según informó el Gobierno Nacional, en la reunión bilateral -la última actividad del viaje oficial de Milei a Nueva York- se discutió el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, un tema que Milei decidió asumir con sorpresiva intensidad recién en las últimas semanas.

Milei emprende su regreso a la Argentina a las 21 y llegará a la Aeroestación Militar de Aeroparque el viernes a la mañana. Durante su visita en Estados Unidos, lo acompañaron en la comitiva, el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el embajador en los Estados Unidos, Alec Oxenford.

Los elogios de Netanyahu a Milei

En su encuentro, Netanyahu no ahorró elogios al hablar sobre la gestión económica de Javier Milei desde que es presidente. "El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que has hecho por la economía de Argentina es magistral. Muy difícil de hacer, mucha resistencia política, pero de la que has logrado salir", le dijo.

"Le has dado la libertad a la gente. Puede que tarden en entenderlo, pero quiero decírtelo: cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación tan grande", agregó Netanyahu, antes de destacar que es "una persona a la que le gusta la transformación". "Defendés la verdad y no te importa. Solo defendés la verdad, por eso apoyás a Israel", concluyó.

Milei y su apoyo a Israel en la Asamblea General de la ONU

Desde que llegó a Nueva York para la Asamblea General, Milei ratificó su apoyo a Netanyahu, a contramano del repudio de la mayoría de los líderes mundiales. Después de su discurso, Milei respondió preguntas de la prensa presente y aseguró que está del "lado correcto de la historia" en su posicionamiento en el conflicto en Medio Oriente. Además, describió a Netanyahu como un "líder extraordinario" y aseguró que el primer ministro israelí entiende "la batalla cultural como pocos en el mundo".

A diferencia del accionar de Milei, la mayoría de los mandatarios presentes en Nueva York repudiaron la presencia de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de captura internacional. Uno de los críticos fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo en su discurso: "Miren lo que está pasando en Cisjordania donde día tras día estamos viendo violaciones". Y agregó: "¿Y en nombre de qué? Hamas nunca estuvo activo en Cisjordania".

Tras escuchar varios discursos seguidos con críticas, la delegación israelí se retiró de la sala mientras hablaba el turco Recep Tayyip Erdogan, quien se sumó a las condenas contra Israel y acusó al país de cometer "actos de terrorismo".