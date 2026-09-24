Irán amenaza con extender la guerra hasta el océano Índico si Estados Unidos ataca

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, un importante grupo de presidentes aprovechó sus minutos de micrófono para referirse a la situación humanitaria en Gaza y pronunciarse en contra de la ofensiva israelí en ese territorio palestino. Mandatarios como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el francés Emmanuel Macron y el turco Recep Tayyip Erdogan, entre otros, respaldaron al vocero de la Autoridad Palestina, quien habló al final y destacó a la cumbre como "el primer evento de alto nivel centrado en los niños palestinos en detención israelí". La delegación de Israel se levantó durante uno de los discursos y se retiró de la sala.