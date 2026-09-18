Irán ataca un petrolero en Ormuz y EE.UU. amplía sus sanciones contra Teherán

La tensión entre Irán y Estados Unidos suma este viernes un nuevo episodio en el estrecho de Ormuz, donde los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado e interceptado al petrolero Trend tras declararse un incendio a bordo. Teherán sostuvo que el buque realizaba un “paso ilegal”, mientras que la agencia británica UKMTO había reportado horas antes un incidente de seguridad en la zona, aunque no confirmó que se tratara de la misma embarcación. En paralelo, el Tesoro estadounidense anunció nuevas sanciones contra BitBank y otras entidades y personas que, según Washington, forman parte de una red utilizada para evadir sanciones y transferir cientos de millones de dólares en bitcoin a la Guardia Revolucionaria. Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.

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