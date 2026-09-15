Irán rechazó negociar con EE.UU. y envió a su canciller a China en plena escalada

Las autoridades del gobierno de Irán rechazaron de manera categórica la posibilidad de entablar un diálogo directo con Estados Unidos hasta que no se cumplan la totalidad de las condiciones exigidas por Teherán. La posición oficial iraní se conoció como una respuesta tajante a las recientes declaraciones vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había manifestado públicamente su apertura a retomar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Medio tras la intensificación de las hostilidades registrada en la última semana.

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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, instó a la comunidad internacional a no dejarse llevar por lo que calificó como señales contradictorias emitidas desde la Casa Blanca. "No se distraigan con las señales contradictorias del presidente de Estados Unidos, desde el 'no a las negociaciones' hasta el 'estamos preparados para hablar'", afirmó Rezaei en un mensaje publicado a través de redes sociales. "Lo que está en juego respecto al petróleo y los estrechos ha cambiado. Las medidas para contener los daños no detendrán lo que se avecina", ha manifestado, antes de subrayar que "no habrá conversaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán". "¡Y punto!", sumó.

El mensaje ha sido publicado después de que Trump afirmara en redes sociales que "la fallida nación de Irán quiere lograr un acuerdo". "Decidiré si Estados Unidos decide o no interactuar, un concepto para el que estamos abiertos", señaló, después de los intercambios de ataques registrados durante la semana pasada y ante las continuadas tensiones en el estrecho de Ormuz.

Misión diplomática en Pekín

En paralelo a la negativa de abrir canales formales con Washington, la Cancillería iraní confirmó que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, realizará este miércoles una visita oficial a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi. El vocero diplomático de Teherán, Esmaeil Baqaei, detalló que el encuentro bilateral buscará abordar de forma prioritaria las relaciones mutuas y diversos asuntos de gran relevancia regional e internacional. La visita fue confirmada por un portavoz de la cartera de Exteriores del gigante asiático, que resaltó que Wang "mantendrá conversaciones" con Araqchi en el marco de desplazamiento, sin que por ahora se conozca su duración, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

El viaje del jefe de la diplomacia iraní al gigante asiático se produce en el marco del conflicto abierto por la ofensiva bélica lanzada por sorpresa el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la estructura militar de la nación persa. Asimismo, la cumbre en Pekín se desarrollará en medio del estancamiento en el proceso de diálogo que mantenía Pakistán como mediador internacional, mientras se multiplican los llamados globales para detener los enfrentamientos armados debido al severo impacto que la crisis del crudo genera sobre la economía mundial.

Con información de EuropaPress.