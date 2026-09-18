Milei viaja a hacer campaña a Bahía Blanca tras la denuncia de espionaje en Olivos

Javier Milei llega este viernes a Bahía Blanca, un poderoso municipio de la Sexta Sección Electoral gobernado por el peronista Federico Susbielles, quien en 2023 le arrebató la intendencia al PRO después de dos mandatos consecutivos de Héctor Gay. En el camino hacia una alianza entre el macrismo y La Libertad Avanza, el distrito cuenta con potenciales candidatos de ambos espacios, nombres que se dirimirán encuesta en mano. El Presidente llegará acompañado por Diego Santilli, aunque no se tratará de un lanzamiento formal de candidatura: no hay clima para eso y el Jefe de Gabinete está enfocado enteramente en la gestión.