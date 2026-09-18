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Milei viaja a hacer campaña a Bahía Blanca tras la denuncia de espionaje en Olivos

En VIVO - Actualizado hace 26 minutos

Un día después de que el Gobierno anunciara una profunda reestructuración de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos en medio de denuncias sobre presuntas filtraciones y espionaje interno, el Presidente activa el raid proselitista en la provincia de Buenos Aires. 

Milei viaja a hacer campaña a Bahía Blanca tras la denuncia de espionaje en Olivos

El presidente Javier Milei viajará este viernes a Bahía Blanca, donde recorrerá plantas industriales y mantendrá reuniones con empresarios para abordar inversiones y proyectos de infraestructura. La visita se produce un día después de que el Gobierno anunciara que la Casa Militar asumirá el control integral de la seguridad de la Quinta de Olivos, en medio de la denuncia presidencial por un presunto caso de espionaje dentro de la residencia. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 1 hora

Milei llegará a las elecciones con recesión y descontento social en las calles

El Destape dialogó con Claudio Lozano, Sebastián Menescaldi, Ernesto Mattos y Alejandro Vanoli sobre los datos de caída del PBI al segundo trimestre del año y el fuerte aumento en la informalidad laboral. Los escenarios para 2027. 

La recesión es ahora. Los datos difundidos por el Indec sobre la caída de la actividad al segundo trimestre del año, aumento del desempleo y la informalidad laboral al mismo tiempo dan cuenta de una olla en plena ebullición. Ante este cuadro de situación, develado por las propias estadísticas oficiales, el Presupuesto 2027 parece menos que un dibujo.

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Hace 1 hora

La rosca electoral detrás de la visita de Milei a Bahía Blanca

La trastienda política del desembarco libertario en el municipio del peronista Susbielles. Los sondeos que maneja La Libertad Avanza, la puja de nombres con el PRO y la pelea por la conducción local de cara a 2027. Las candidaturas provinciales se mantienen en stand by hasta el próximo año.

Javier Milei llega este viernes a Bahía Blanca, un poderoso municipio de la Sexta Sección Electoral gobernado por el peronista Federico Susbielles, quien en 2023 le arrebató la intendencia al PRO después de dos mandatos consecutivos de Héctor Gay. En el camino hacia una alianza entre el macrismo y La Libertad Avanza, el distrito cuenta con potenciales candidatos de ambos espacios, nombres que se dirimirán encuesta en mano. El Presidente llegará acompañado por Diego Santilli, aunque no se tratará de un lanzamiento formal de candidatura: no hay clima para eso y el Jefe de Gabinete está enfocado enteramente en la gestión.

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Hace 1 hora

Pese al aumento de la pobreza, Milei recorta la comida para comedores en el Presupuesto

El proyecto de presupuesto 2027 contempla un ajuste de casi el 10% para los comedores comunitarios. Se da a pocos días de conocerse la cifra oficial de pobreza del primer semestre de 2026, que marcará un nuevo aumento. 

Las personas con discapacidad y la universidad pública no son las únicas víctimas del programa económico de Javier Milei, plasmado en el proyecto de Presupuesto 2027. Pese al aumento de la pobreza, la iniciativa contempla un ajuste de casi el 10% en términos reales del programa que abastece a comedores comunitarios, lo que totaliza desde 2023 un recorte a la mitad de esos fondos.  

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Hace 8 horas

Más desempleo, más empleo informal y más necesidad de trabajo

La desocupación volvió a empardar su máximo bajo la era de Javier Milei. El preocupante fenómeno que esconde el aumento del empleo total.

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Hace 10 horas

Bullrich avivó la interna: apuntó contra Caputo por la "bomba atómica" en discapacidad

La senadora Patricia Bullrich volvió a activar las internas dentro de la tropa violeta y apuntó directamente contra Luis Caputo. Reclamó haberse sentido "tomada de tonta" y pidió al Gobierno más flujo de información entre los miembros del oficialismo.

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Hace 13 horas

El oficialismo logró sancionar Inocencia Fiscal II y dejó afuera dirigentes y funcionarios

Mientras el peronismo la calificó como "ley Adorni" por estar dedicada a perdonar evasión de funcionarios, el oficialismo impidió agregar una cláusula que impedía que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) puedan ser incorporadas.

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Hace 15 horas

La inflación de alimentos volvió a acelerarse y ya marca una presión para septiembre

El relevamiento de LCG registró una suba de 0,6% en alimentos y bebidas durante la tercera semana de septiembre. El promedio de las últimas cuatro semanas llegó al 1,8%, con bebidas, verduras y carnes entre los principales motores. 

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Hace 15 horas

El desempleo subió al 7,9% en el segundos trimestre, el nivel más alto desde la pandemia

El INDEC registró una desocupación del 7,9% y un aumento de un punto porcentual en la informalidad durante el segundo trimestre, el mayor nivel desde 2021. La actividad creció, pero la mayor cantidad de personas que buscan trabajo no se tradujo en más empleo formal y aumentó el peso del cuentapropismo entre los trabajadores informales.

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Hace 15 horas

Frenazo económico: el costo del atraso cambiario empieza a verse en la actividad

El PIB cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al período anterior, mientras el consumo privado retrocedió 2,4% y la inversión 0,8%. El crecimiento interanual de 2% se explica en buena medida por el desempeño de sectores exportadores, mientras la industria y la demanda interna muestran dificultades para sostener la recuperación.

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Hace 16 horas

Quinta de Olivos: Milei denunció espionaje y puso a cargo a la Casa Militar

El Presidente acusó a mozos y personal de limpieza de filtrar información y armó un revuelo en la quinta. El rol de su mano derecha, Mario Suli. Tras hacerse públicos los hechos, el Gobierno comunicó que las Fuerzas Armadas se harán cargo de "la integral de las funciones de seguridad". 

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Hace 17 horas

Ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas: los 11 puntos más importantes del proyecto qu

El proyecto busca crear un nuevo sistema de seguridad nacional, con más mecanismos de protección marítima y aeroespacial. Los puntos clave de la iniciativa.

Ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas: los 11 puntos más importantes del proyecto que el Gobierno envió al Congreso

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Hace 17 horas

Los precios mayoristas casi se triplicaron en agosto y en construcción volvió a acelerar

El IPIM subió 2,1% en agosto, con un fuerte impacto del petróleo y el gas, mientras los costos de construcción aumentaron 2,5%. 

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Hace 17 horas

Presupuesto 2027: reducción drástica de subsidios energéticos y nuevo rol del Estado

El Presupuesto 2027 avanza en privatizaciones, prevé una suba de los impuestos a los combustibles que triplica a la inflación proyectada. En el proyecto oficial también hay algunos sugestivos olvidos.

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Hace 18 horas

La Di Tella estimó en un 82% la probabilidad de una nueva recesión en la Argentina

El Índice Líder de la Universidad Torcuato Di Tella registró una nueva caída en agosto y volvió a aumentar la probabilidad de que la economía abandone la expansión. El dato se conoce mientras el consumo y la actividad productiva enfrentan dificultades para sostener la recuperación.

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Hace 18 horas

La Casa Rosada al rojo vivo por los dichos de Bullrich contra el Presupuesto de Milei

La jefa del bloque del Senado en LLA detonó todo con sus declaraciones matinales. Se tiran culpas para todos lados. Mensajes a Karina Milei, defensa de Luis Caputo y la mesa política en pleno estallido. 

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Hace 19 horas

Fracasó la paritaria docente universitaria: el Gobierno no mejoró su oferta

Los gremios docentes no lograron alcanzar un acuerdo con el subsecretario de Educación en el marco del incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. "Impresentable", se quejaron.

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Hace 20 horas

Control social y espionaje político: qué oculta la Ley de Soberanía Nacional de Milei

El proyecto crea un registro antiterrorista que permite a la UIF incluir personas o entidades por “motivos razonables para sospechar”. Habilita el congelamiento de activos y otras sanciones sin que exista una causa penal en curso. 

Milei propone sancionar a personas sospechadas de terrorismo.

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