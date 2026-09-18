Viernes 18 de Septiembre del 2026 Vie 18 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1535
Dólar Tarjeta $1995.5
Dólar Blue $1550
Dólar CCL $1595.6
Euro $1732.36
Riesgo País 519
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Salió en el Boletín Oficial

Confirmado aumento para prestaciones por discapacidad: los nuevos montos de septiembre 2026

El gobierno nacional autorizó un incremento del 1,7% en los valores de las prestaciones básicas para personas con discapacidad, además de un adicional del 20% para la Patagonia. Los nuevos valores que entran en vigencia.

18 de septiembre, 2026 | 11.21
prestacines por discapacidad

El 18 de septiembre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad. La medida establece un aumento del 1,70% para el mes de septiembre, calculado según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026.

Este incremento se suma al ajuste del 2,10% que ya se había aplicado en agosto, conforme a la Resolución N° 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La actualización es uniforme y no discrimina por tipo de prestación.

MÁS INFO

Además, se ratificó un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se brindan en las provincias de la zona patagónica, considerada como zona desfavorable, según lo previsto en la Ley N° 24.901.

El Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, firmó la resolución que formaliza estos cambios. La norma incluye un anexo con los nuevos valores que se encuentran disponibles en la edición web del Boletín Oficial.

MÁS INFO

Aumentos en las prestaciones por discapacidad: los montos

Categoría A

Aumento Valores del Nomenclador - SEPTIEMBRE 2026 | IPC AGOSTO 2026 = 1,70% | CATEGORÍA A
MODALIDAD NOMENCLADOR VIGENTE AUM SEPTIEMBRE 26 SEPTIEMBRE 2026
Centro de Día - Jornada Doble $ 1.101.566,06 1,70% $ 1.120.292,68
Centro de Día - Jornada Simple $ 586.028,44 1,70% $ 595.990,93
Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble $ 1.237.400,21 1,70% $ 1.258.436,01
Centro Educativo Terapéutico - Jornada Simple $ 675.773,08 1,70% $ 687.261,23
Formación Laboral - Jornada Doble $ 1.081.182,63 1,70% $ 1.099.562,74
Formación Laboral - Jornada Simple $ 587.931,08 1,70% $ 597.925,91
Aprestamiento Laboral - Jornada Doble $ 1.081.182,63 1,70% $ 1.099.562,74
Aprestamiento Laboral - Jornada Simple $ 587.931,08 1,70% $ 597.925,91
Escolaridad Pre Primaria - Jornada Doble $ 1.102.471,98 1,70% $ 1.121.214,00
Escolaridad Pre Primaria - Jornada Simple $ 586.869,92 1,70% $ 596.846,71
Escolaridad Primaria - Jornada Doble $ 1.160.390,66 1,70% $ 1.180.117,30
Escolaridad Primaria - Jornada Simple $ 586.869,92 1,70% $ 596.846,71
Hogar Permanente $ 2.072.014,18 1,70% $ 2.107.238,43
Hogar Lunes a Viernes $ 1.604.352,02 1,70% $ 1.631.626,00
Hogar con CD Lunes a Viernes $ 2.754.363,38 1,70% $ 2.801.187,56
Hogar con CET Lunes a Viernes $ 2.896.171,30 1,70% $ 2.945.406,21
Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral $ 1.703.038,97 1,70% $ 1.731.990,63
Hogar Lunes a Viernes con Pre Primaria $ 1.705.788,76 1,70% $ 1.734.787,17
Hogar Lunes a Viernes con Primaria $ 1.756.455,50 1,70% $ 1.786.315,24
Hogar con CD Permanente $ 3.222.025,48 1,70% $ 3.276.799,92
Hogar con CET Permanente $ 3.363.833,48 1,70% $ 3.421.018,65
Hogar Permanente con Formación Laboral $ 2.155.750,89 1,70% $ 2.192.398,65
Hogar Permanente con Pre Primaria $ 2.155.724,08 1,70% $ 2.192.371,39
Hogar Permanente con Primaria $ 2.210.620,35 1,70% $ 2.248.200,89
Pequeño Hogar Lunes a Viernes $ 1.231.113,22 1,70% $ 1.252.042,14
Pequeño Hogar Permanente $ 1.568.077,26 1,70% $ 1.594.734,58
Residencia Lunes a Viernes $ 1.100.310,32 1,70% $ 1.119.015,60
Residencia Permanente $ 1.349.516,17 1,70% $ 1.372.457,95

 

Categoría B

Aumento Valores del Nomenclador - SEPTIEMBRE 2026 | IPC AGOSTO 2026 = 1,70% | CATEGORÍA B
MODALIDAD NOMENCLADOR VIGENTE AUM SEPTIEMBRE 26 SEPTIEMBRE 2026
Centro de Día - Jornada Doble $ 925.263,69 1,70% $ 940.993,17
Centro de Día - Jornada Simple $ 493.100,98 1,70% $ 501.483,70
Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble $ 1.038.890,64 1,70% $ 1.056.551,78
Centro Educativo Terapéutico - Jornada Simple $ 567.186,81 1,70% $ 576.828,99
Formación Laboral - Jornada Doble $ 908.994,34 1,70% $ 924.447,24
Formación Laboral - Jornada Simple $ 494.308,34 1,70% $ 502.711,58
Aprestamiento Laboral - Jornada Doble $ 908.994,34 1,70% $ 924.447,24
Aprestamiento Laboral - Jornada Simple $ 494.308,34 1,70% $ 502.711,58
Escolaridad Pre Primaria - Jornada Doble $ 926.085,34 1,70% $ 941.828,79
Escolaridad Pre Primaria - Jornada Simple $ 493.100,98 1,70% $ 501.483,70
Escolaridad Primaria - Jornada Doble $ 974.737,69 1,70% $ 991.308,23
Escolaridad Primaria - Jornada Simple $ 493.100,98 1,70% $ 501.483,70
Hogar Permanente $ 1.739.939,13 1,70% $ 1.769.518,10
Hogar Lunes a Viernes $ 1.348.377,81 1,70% $ 1.371.300,23
Hogar con CD Lunes a Viernes $ 2.314.333,28 1,70% $ 2.353.676,94
Hogar con CET Lunes a Viernes $ 2.432.957,38 1,70% $ 2.474.317,66
Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral $ 1.430.779,03 1,70% $ 1.455.102,28
Hogar Lunes a Viernes con Pre Primaria $ 1.433.425,60 1,70% $ 1.457.793,83
Hogar Lunes a Viernes con Primaria $ 1.476.002,80 1,70% $ 1.501.094,85
Hogar con CD Permanente $ 2.705.894,67 1,70% $ 2.751.894,88
Hogar con CET Permanente $ 2.824.518,71 1,70% $ 2.872.535,53
Hogar Permanente con Formación Laboral $ 1.809.265,99 1,70% $ 1.840.023,52
Hogar Permanente con Pre Primaria $ 1.810.385,27 1,70% $ 1.841.161,82
Hogar Permanente con Primaria $ 1.856.486,78 1,70% $ 1.888.047,05
Pequeño Hogar Lunes a Viernes $ 1.035.062,42 1,70% $ 1.052.658,48
Pequeño Hogar Permanente $ 1.255.879,49 1,70% $ 1.277.229,45
Residencia Lunes a Viernes $ 914.531,64 1,70% $ 930.078,67
Residencia Permanente $ 1.133.384,56 1,70% $ 1.152.652,09

Categoría C

Aumento Valores del Nomenclador - SEPTIEMBRE 2026 | IPC AGOSTO 2026 = 1,70% | CATEGORÍA C
MODALIDAD NOMENCLADOR VIGENTE AUM SEPTIEMBRE 26 SEPTIEMBRE 2026
Centro de Día - Jornada Doble $ 704.540,03 1,70% $ 716.517,21
Centro de Día - Jornada Simple $ 375.771,08 1,70% $ 382.159,19
Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble $ 792.522,25 1,70% $ 805.995,13
Centro Educativo Terapéutico - Jornada Simple $ 433.100,60 1,70% $ 440.463,31
Formación Laboral - Jornada Doble $ 692.596,98 1,70% $ 704.371,12
Formación Laboral - Jornada Simple $ 376.026,91 1,70% $ 382.419,37
Aprestamiento Laboral - Jornada Doble $ 692.596,98 1,70% $ 704.371,12
Aprestamiento Laboral - Jornada Simple $ 376.026,91 1,70% $ 382.419,37
Escolaridad Pre Primaria - Jornada Doble $ 705.185,00 1,70% $ 717.173,15
Escolaridad Pre Primaria - Jornada Simple $ 375.771,08 1,70% $ 382.159,19
Escolaridad Primaria - Jornada Doble $ 742.232,30 1,70% $ 754.850,25
Escolaridad Primaria - Jornada Simple $ 375.771,08 1,70% $ 382.159,19
Hogar Permanente $ 1.383.759,91 1,70% $ 1.407.283,83
Hogar Lunes a Viernes $ 1.074.022,28 1,70% $ 1.092.280,66
Hogar con CD Lunes a Viernes $ 1.809.546,98 1,70% $ 1.840.309,28
Hogar con CET Lunes a Viernes $ 1.901.398,45 1,70% $ 1.933.722,22
Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral $ 1.089.187,16 1,70% $ 1.107.703,34
Hogar Lunes a Viernes con Pre Primaria $ 1.113.656,00 1,70% $ 1.132.588,16
Hogar Lunes a Viernes con Primaria $ 1.146.735,02 1,70% $ 1.166.229,52
Hogar con CD Permanente $ 2.119.284,69 1,70% $ 2.155.312,53
Hogar con CET Permanente $ 2.211.136,16 1,70% $ 2.248.725,48
Hogar Permanente con Formación Laboral $ 1.378.355,84 1,70% $ 1.401.787,89
Hogar Permanente con Pre Primaria $ 1.380.141,53 1,70% $ 1.403.603,94
Hogar Permanente con Primaria $ 1.415.287,16 1,70% $ 1.439.347,04
Pequeño Hogar Lunes a Viernes $ 952.590,39 1,70% $ 968.784,42
Pequeño Hogar Permanente $ 1.230.050,90 1,70% $ 1.250.961,76
Residencia Lunes a Viernes $ 845.272,01 1,70% $ 859.641,63
Residencia Permanente $ 1.047.812,39 1,70% $ 1.065.625,20

Categoría única

Aumento Valores del Nomenclador - SEPTIEMBRE 2026 | IPC AGOSTO 2026 = 1,70% | CATEGORÍA ÚNICA
MODALIDAD NOMENCLADOR VIGENTE AUM SEPTIEMBRE 26 SEPTIEMBRE 2026
Estimulación Temprana $ 415.173,74 1,70% $ 422.231,69
Prestación de Apoyo $ 20.550,64 1,70% $ 20.900,00
Módulo Maestro de Apoyo $ 489.559,25 1,70% $ 497.881,75
Maestro de Apoyo $ 16.068,31 1,70% $ 16.341,47
Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) $ 757.171,66 1,70% $ 770.043,58
Rehabilitación - Módulo Integral Intensivo $ 180.816,83 1,70% $ 183.890,72
Rehabilitación - Módulo Integral Simple $ 108.762,98 1,70% $ 110.611,95
Rehabilitación - Hosp. De Día - Jornada Simple $ 650.186,90 1,70% $ 661.240,08
Rehabilitación - Hosp. De Día - Jornada Doble $ 1.051.500,03 1,70% $ 1.069.375,53
Rehabilitación - Internación $ 5.882.161,86 1,70% $ 5.982.158,61
Transporte (Km) $ 900,01 1,70% $ 915,31
Alimentación $ 4.931,79 1,70% $ 5.015,63
  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas