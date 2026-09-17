Bullrich se desmarca de los cambios en discapacidad y escala la interna: “Quedás como un tonto”

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, profundizó la interna dentro de La Libertad Avanza (LLA) y expuso su malestar por las modificaciones en la Ley de Discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027. Según afirmó, los cambios “no fueron discutidos” en la mesa política del Gobierno y la dejaron “sorprendida”.

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En declaraciones a Radio Rivadavia, la senadora sostuvo: “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz, y llegó el presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad, que no eran conocidos”.

En este marco, Bullrich cuestionó la falta de comunicación interna y advirtió: “No nos enteramos, es la verdad. Y eso es un tema, porque cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, no se entera cómo van a venir. Eso genera que uno llega al Congreso y te dicen, nos estás engañando”, señaló.

La dirigente agregó que la falta de información la expone políticamente: “No, yo no sabía, o quedás como un tonto o quedás como los que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”. Asimismo, reconoció que el tema de discapacidad “ya se estaba discutiendo en Diputados” y que existía un acuerdo político para tratarlo de manera consensuada entre oficialismo y oposición.

Bullrich aclaró que el Senado actuará como cámara revisora y que esperará a ver qué versión del proyecto llega finalmente: “No tanto qué es lo que se está discutiendo ahora, sino qué llega, porque parece que está bastante peliaguda la discusión”.

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