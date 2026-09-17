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Presupuesto 2027

Bullrich se desmarca de los cambios en discapacidad y escala la interna: “Quedás como un tonto”

Patricia Bullrich cuestionó los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027, aseguró que “no fueron discutidos” en la mesa política. Advirtió que la falta de información la deja expuesta: “Quedás como un tonto”.

17 de septiembre, 2026 | 10.06
Bullrich se desmarca de los cambios en discapacidad y escala la interna: “Quedás como un tonto”

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, profundizó la interna dentro de La Libertad Avanza (LLA) y expuso su malestar por las modificaciones en la Ley de Discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027. Según afirmó, los cambios “no fueron discutidos” en la mesa política del Gobierno y la dejaron “sorprendida”. 

En declaraciones a Radio Rivadavia, la senadora sostuvo: “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz, y llegó el presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad, que no eran conocidos”.

En este marco, Bullrich cuestionó la falta de comunicación interna y advirtió: “No nos enteramos, es la verdad. Y eso es un tema, porque cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, no se entera cómo van a venir. Eso genera que uno llega al Congreso y te dicen, nos estás engañando”, señaló.

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La dirigente agregó que la falta de información la expone políticamente: “No, yo no sabía, o quedás como un tonto o quedás como los que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”. Asimismo, reconoció que el tema de discapacidad “ya se estaba discutiendo en Diputados” y que existía un acuerdo político para tratarlo de manera consensuada entre oficialismo y oposición.

Bullrich aclaró que el Senado actuará como cámara revisora y que esperará a ver qué versión del proyecto llega finalmente: “No tanto qué es lo que se está discutiendo ahora, sino qué llega, porque parece que está bastante peliaguda la discusión”.

Nota en desarrollo.

 

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