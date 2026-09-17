Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 17 de septiembre

Precios en dólares y salarios por el piso: Argentina sigue siendo un país caro para vivir

Aunque los precios argentinos volvieron a abaratarse en dólares frente a la región, el país sigue siendo más caro que otros mercados en casi la mitad de los alimentos relevados y en el 7 de cada 10 en bienes durables, indumentaria y calzado. Un trabajador industrial necesita 20 salarios para comprar un auto, frente a 16 en Chile y 6 en Estados Unidos.