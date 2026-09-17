A cuánto se va el dólar en diciembre 2027, según el número que proyectó el Gobierno en el Presupuesto

A cuánto va a estar la inflación en 2027

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 su estimación para el dólar durante el próximo año. Entre los principales supuestos macroeconómicos, el Ejecutivo proyectó cuál sería el valor del tipo de cambio mayorista hacia diciembre y cuál sería su cotización promedio a lo largo del año.

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Las cifras forman parte del escenario utilizado para confeccionar las cuentas públicas y no representan una cotización garantizada. La evolución efectiva del dólar dependerá de las condiciones económicas y financieras que se registren durante 2027. El Presupuesto también incorpora proyecciones de inflación, crecimiento económico, salarios y comercio exterior.

A cuánto se va el dólar en diciembre 2027 según el Gobierno

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto, el Gobierno proyecta un dólar mayorista de $1.847,60 para diciembre de 2027. La cifra debe diferenciarse del tipo de cambio promedio previsto para todo el año, que fue estimado en $1.728.

De esta manera, el escenario oficial contempla:

Dólar promedio durante 2027: $1.728.

Dólar mayorista en diciembre de 2027: $1.847,60.

Inflación punta a punta: 18%.

Inflación promedio anual: 21,1%.

Crecimiento del PBI: 4%.

Aumento del salario medio: 25,4%.

La variación implícita del tipo de cambio durante 2027 rondaría el 15,4%, un porcentaje inferior al 18% de inflación punta a punta contemplado por el Ejecutivo.

Qué significa el dólar de $1.847,60 del Presupuesto

El valor establecido para diciembre funciona como un supuesto macroeconómico del Presupuesto y no como una garantía sobre la cotización que tendrá efectivamente la divisa al finalizar 2027. Según la información presentada, la estimación se elaboró tomando como referencia el tipo de cambio y la evolución de los precios prevista para el próximo año.

Por lo tanto, el número es utilizado por el Gobierno para realizar proyecciones sobre ingresos, gastos y otras variables de las cuentas públicas.

Qué inflación proyecta el Gobierno para 2027

El proyecto contempla una inflación del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027. En tanto, la variación promedio anual de los precios fue calculada en 21,1%. El escenario oficial también prevé una expansión de la actividad. El Gobierno estima que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 4% durante 2027.

Para los salarios, la previsión incluida en el Presupuesto contempla un incremento promedio del 25,4%.

Qué va a pasar con el dólar en 2027

Qué espera el mercado para el dólar en diciembre 2027

Las estimaciones privadas incluidas en distintos relevamientos se ubican por encima del supuesto oficial. El informe de septiembre de FocusEconomics, elaborado a partir de las proyecciones de bancos y consultoras, estima un dólar mayorista de $1.980 para diciembre de 2027, aproximadamente un 7% por encima de la cifra contemplada en el Presupuesto.

Por su parte, las consultoras relevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectan un tipo de cambio mayorista de $2.015,70 para diciembre de 2027, luego de un comienzo de año estimado en $1.661,10. Para ese mismo mes esperan una inflación interanual del 20,5%.

Dólar e inflación: las proyecciones del GobiernoD

Qué proyecta el Presupuesto para las exportaciones y las importaciones

El escenario oficial también contempla un crecimiento del comercio exterior. Las exportaciones alcanzarían los USD 133.984 millones durante 2027, mientras que las importaciones llegarían a USD 118.424 millones.

De cumplirse esas estimaciones, la balanza de bienes y servicios arrojaría un saldo positivo de USD 15.560 millones.