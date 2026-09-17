Ante el rechazo al Presupuesto 2027, el Gobierno busca instalar el reclamo por Malvinas

El gobierno de Javier Milei formalizó el ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2027 a la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa consolida el mandato del equilibrio fiscal como norma inalterable del programa económico. Además, proyecta para el Sector Público Nacional un superávit financiero de $3,3 billones (0,2% del PBI) y un límite total de gastos corrientes y de capital de $202,1 billones para la Administración Nacional. Entre las principales pautas macroeconómicas enviadas al Congreso, el Palacio de Hacienda prevé una desaceleración de la inflación al 18% anual para diciembre de 2027, una expansión del PBI del 4% y un tipo de cambio oficial de $1.847,6 por dólar hacia el cierre del ejercicio. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

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