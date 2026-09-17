El gobierno de Javier Milei formalizó el ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2027 a la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa consolida el mandato del equilibrio fiscal como norma inalterable del programa económico. Además, proyecta para el Sector Público Nacional un superávit financiero de $3,3 billones (0,2% del PBI) y un límite total de gastos corrientes y de capital de $202,1 billones para la Administración Nacional. Entre las principales pautas macroeconómicas enviadas al Congreso, el Palacio de Hacienda prevé una desaceleración de la inflación al 18% anual para diciembre de 2027, una expansión del PBI del 4% y un tipo de cambio oficial de $1.847,6 por dólar hacia el cierre del ejercicio. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Ante el rechazo al Presupuesto 2027, el Gobierno busca instalar el reclamo por Malvinas
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei relativizó la suba de interés en EE.UU y negó oportunismo electoral con Malvinas
El Presidente aseguró que la suba de las tasas en Estados Unidos no cambia la estrategia financiera del Gobierno. Afirmó además que la cadena nacional por Malvinas fue por el comentario de Donald Trump.
El presidente Javier Milei relativizó el impacto que puede tener la suba de las tasas de interés en Estados Unidos sobre la Argentina. En una entrevista con Neura, el Presidente también defendió las recientes medidas vinculadas a las Islas Malvinas y rechazó las críticas que atribuyen al Gobierno un uso electoral por la cuestión de la soberanía, sobre la que había hablado más de una vez solamente para reivindicar a Margaret Tatcher.
Hace 2 horas
Orsi negó supuesta obra entre Malvinas y Uruguay y ratificó su postura: "Son argentinas"
El presidente uruguayo Yamandú Orsi habló tras la polémica en torno a Malvinas y negó que haya habido de Londres una propuesta de obras entre las islas y Montevideo.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, negó este miércoles que el Reino Unido haya realizado un planteo formal para instalar un cable submarino entre las Islas Malvinas y Uruguay y ratificó que la posición de Montevideo "es a favor" de la soberanía argentina del archipiélago. "Uruguay tiene posición fija, Malvinas son argentinas", afirmó durante una rueda de prensa en la Expo Rural del Prado 2026.
Hace 2 horas
El Senado sesiona este jueves, pero LLA protege la reforma del BCRA
La Cámara alta se reunirá este jueves 17 de septiembre. El oficialismo retira el proyecto que peruaniza a la entidad monetaria, ya que el peronismo anunció acciones contra Santiago Bausilli, respecto a la ubicación del oro argentino.
El Senado sesiona este jueves a las 11, pese que hasta el martes 15 se daba por caída la convocatoria. El temario excluirá el proyecto de reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que La Libertad Avanza (LLA) prefirió guardar, tras los cuestionamientos del interbloque Popular a las explicaciones del titular de la entidad monetaria, Santiago Bausilli, sobre la ubicación del oro argentino.
Hace 3 horas
Conectar Igualdad, Línea 144 y el Fisu, los programas que Milei borró del Presupuesto
Algunas venían siendo desfinanciadas y otras terminaron de desaparecer en en este proyecto de ley. Según ACIJ, los recursos para combatir la violencia de género cayeron 89% por debajo de 2023.
A un año y un mes de las elecciones, el presidente Javier Milei no oculta su rechazo a políticas públicas que en el pasado fueron punta de lanza para otros Gobiernos. Prueba de ello es que en el proyecto del Presupuesto 2027 ya no figura ningún tipo de partida para el plan Conectar Igualdad ni para la línea 144 de atención a personas bajo violencia de género ni para financiar viviendas sociales del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Hace 7 horas
La morosidad se agrava entre las trabajadoras: jóvenes y jubiladas, las más golpeadas
La pérdida de poder adquisitivo y la precarización empujaron a más mujeres a financiar gastos cotidianos con deuda. Hay más de 10 millones de deudoras y, aunque se endeudan por montos menores que los varones, una proporción mayor de su deuda queda en mora.
Hace 10 horas
Milei y Caputo se quedan sin empuje y corre riesgo el flujo de dólares
La suba de la tasa de interés en Estados Unidos actúa revirtiendo el flujo de dólares y provocando presiones cambiarias en los países emergentes. Se puede dificultar la salida a mercados internacionales de provincias y empresas. El carry trade obligará a subir la tasa en pesos para ser atractivo.
Hace 10 horas
Discapacidad: LLA propone una propuesta "superadora", pero el presupuesto lo contradice
La comisión de Discapacidad de Diputados debatió la prórroga de la emergencia mientras el Presupuesto 2027 elimina derechos clave y el CUD. Alerta opositora y datos alarmantes sobre las pensiones.
Hace 12 horas
Milei se reservó 300.000 millones de pesos para repartir en ATN durante el año electoral
En los primeros ocho meses de 2026, se repartieron $ 151.000 millones de ATN para 14 provincias. En lo que va de septiembre, se agregaron otros $ 26.000 millones. Si este año no se usan todos los fondos, pasarán a engrosar la billetera oficial para 2027.
Hace 12 horas
Discapacidad, SIDE y provincias: las primeras críticas de la oposición al presupuesto 2027
El cálculo de gastos e ingresos para el próximo ejercicio de la gestión de Javier Milei ya entró a la Cámara baja. Los aliados en proceso de estudio. Los bloques que enfrentan a la Casa Rosada ya elevaron sus primeras críticas.
Hace 12 horas
Jubilados en el Congreso pintaron cruces para visibilizar fallecidos por falta de remedios
Jubilados movilizados en el Congreso hicieron una intervención callejera y pintaron cruces frente al Parlamento. El objetivo fue visibilizar a los fallecidos por el faltante de remedios que denuncian desde hace meses.
Hace 13 horas
Damnificados de $Libra apelaron y buscan que la causa avance
Los inversores damnificados por el colapso de $Libra apelaron la decisión que los dejó afuera de la causa. Buscan volver a ser reconocidos como querellantes en la investigación.
Hace 13 horas
El Gobierno mintió en el Presupuesto y dijo que el empleo registrado subió
El mercado del empleo formal atraviesa una crisis comparable con el masazo del 2002 o el año de salida de Mauricio Macri. Sin embargo, el Gobierno eligió mentir y contradecir sus propias estadísticas.
Hace 14 horas
El Gobierno anunció la Base Naval de Ushuaia, pero no figura en el Presupuesto 2027
El ministro de Defensa, Carlos Presti, aseguró que la obra comenzará en enero y demandará US$450 millones. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla una partida específica para la base.
Hace 15 horas
Los precios mayoristas casi se triplicaron en agosto y en construcción volvió a acelerar
El IPIM subió 2,1% en agosto, con un fuerte impacto del petróleo y el gas, mientras los costos de construcción aumentaron 2,5%.
Hace 15 horas
"Que la bronca cobre forma": la izquierda convoca a marchar contra Milei y su crisis
La "Marcha de la Bronca" será este sábado a las 15.30 en todo el país. A casi un año de las elecciones, la izquierda busca convertir el malestar social por la crisis económica en movilización popular.
Hace 15 horas
Impuesto al cheque: el inesperado frente de batalla que le explotó a Milei
Las redes sociales se inundaron de mensajes de la tropa propia contra Milei y Caputo.