Fracasó la paritaria docente universitaria: el Gobierno ofreció 0% de aumento

Volvió a fracasar la paritaria docente universitaria. En tan solo 20 minutos, los gremios no lograron un acuerdo con el subsecretario del área, Alejandro Álvarez. El funcionario les propuso el mismo esquema de aumento salarial. “Es 0% de incremento respecto a la última reunión, es impresentable”, se quejó uno de los sindicalistas ante El Destape.

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La propuesta oficial del encuentro anterior fue un incremento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre y sumarse al incremento del 3% fijado para octubre, porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio. “Creemos hay que poner fecha a una marcha. Deciden no cumplir con la Ley, deciden no cumplir con fallos judiciales. Hay un desprecio por las instituciones democráticas”, analizan los representantes de los trabajadores de las universidades.

Habían sido convocados a las 11 de la mañana a la sede de la Secretaría educativa (ex ministerio). Había cierta expectativa de que la negociación se convirtiera en un ámbito donde el Gobierno intentara poner en tensión a los gremios en medio del debate por el presupuesto y la marcha federal universitaria en organización para la primera semana de octubre. Pero no ocurrió.

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La falta de una propuesta superadora se suma al incumplimiento de lo dictado por la ley de financiamiento sancionada que suma a la actualización por inflación la recomposición de todo lo perdido en 2024. La apertura de la paritaria es el argumento del Ejecutivo ante los cuestionamientos judiciales por no cumplir con la norma sancionada, vetada, insistida por el Congreso y también por los Tribunales. "Estamos cumpliendo lo que dice la cautelar", expresan desde Casa Rosada y en escritos al juez Comrick.

Una medida cautelar promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ordenó ejecutar los artículos vinculados con salarios y becas, mientras que la UBA obtuvo también un fallo favorable en el mismo sentido. Hasta ahora no hubo erogaciones.

El envío del Presupuesto 2027 volvió a tensar la relación entre la administración libertaria y los rectores ya que existe una diferencia de casi 5 billones de pesos entre lo que dedica el gobierno a las universidades y lo que las casas de estudio calcularon que necesitarán para el año que viene. El artículo 12 fija $7.349.082 millones para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. El CIN determinó que precisan $11.005 miles de millones de pesos para sostener el sistema universitario público nacional en 2027.

“Vamos a un cronograma fuerte de paros”, anticipan en los gremios que se sumará al plan de lucha de los rectores. Esta semana, la Universidad de Buenos Aires (UBA) salió a la calle con sus hospitales y estructura educativa con una agenda de reclamos y clases abiertas en Plaza de Mayo. Con las señales enviadas por el Gobierno lejos de abrir puertas para negociaciones que diluyan los reclamos, las protestas se irán profundizando hasta confluir en la marcha federal.