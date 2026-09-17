AUH: el Gobierno implementó un cambio clave sobre la libreta para el cobro del 20%

El Gobierno extendió el sistema de acreditación automática destinado a comprobar el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que implica un cambio clave sobre la entrega de la libreta de este beneficio social.

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La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 508/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y puso en marcha un mecanismo de intercambio de información entre la ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación con el objetivo de facilitar el cobro del 20% retenido de la prestación.

Los beneficiarios de la AUH perciben cada mes, mediante la ANSES, el 80% del monto correspondiente. Pero el 20% restante queda retenido hasta que se demuestre que los niños de hasta 4 años inclusive realizaron los controles sanitarios y completaron el calendario obligatorio de vacunación, y que los menores en edad escolar asistieron al ciclo lectivo en establecimientos públicos o privados reconocidos oficialmente.

La automatización del cruce de datos para el cobro del 20% de la AUH

A partir de la nueva disposición, los requisitos vinculados con la salud y la educación podrán comprobarse automáticamente por medio del intercambio de datos entre el organismo previsional y las áreas gubernamentales involucradas.

La medida amplía lo establecido por la Resolución 1170/2025, que hasta ahora limitaba la acreditación automática a los controles de salud de los niños de hasta 4 años, a los fines de liquidar mensualmente el 20% retenido junto con el 80% de la asignación.

Cuando los datos correspondientes a salud o educación no estén digitalizados o no figuren en las bases de los organismos intervinientes, el beneficiario podrá seguir acreditando el cumplimiento de los requisitos mediante la presentación de la documentación ante la ANSES por las vías habituales. De este modo, solo en estos últimos casos podrá seguir siendo necesaria la presentación de la libreta física o digital por parte de los titulares del beneficio.

Esta medida "garantiza una mayor veracidad al verificar la información en la fuente oficial, reduciendo el margen de error y de fraude que implica la certificación manual, y optimiza la eficiencia administrativa. Finalmente, elimina la burocracia y la necesidad de que el titular se acerque a una oficina de ANSES", destacó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.

El aumento de la AUH en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre de 2026 un aumento del 1,7% en sus prestaciones. La actualización impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones.

El incremento toma como referencia la inflación de agosto, que fue del 1,7%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El mecanismo de movilidad vigente establece que los haberes previsionales y asignaciones se actualicen todos los meses de acuerdo con la evolución de los precios registrada dos meses antes.

Con el nuevo ajuste, también cambiará el monto que reciben efectivamente los beneficiarios de la AUH, debido a que ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

A partir de octubre, el valor total de la Asignación Universal por Hijo será de $156.648,54 por cada menor a cargo. Sin embargo, ese no es el importe que se deposita mensualmente. ANSES paga directamente el 80%, equivalente a $125.318,83, mientras que los $31.329,71 restantes quedan retenidos.