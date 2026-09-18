Bullrich avivó más el fuego de la interna: apuntó directamente contra Caputo por la "bomba atómica" en discapacidad

La senadora Patricia Bullrich volvió a encender la interna dentro de la tropa libertaria y cruzó este jueves al ministro de Economía, Luis Caputo, acusándolo de haber movilizado los cambios al proyecto de Inocencia Fiscal que se trató en el Senado "sin previo aviso" a ella y a sus compañeros de bloque. Lo afirmó en una entrevista con A24, en la calificó a la maniobra como "una bomba atómica". En paralelo, explicó que se sintió tomada por "tonta" por el funcionario y que, si bien no quiere señalar a nadie, reclamó al Gobierno que "lo mínimo que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa".

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Tras la aprobación a los cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal este miércoles, en el que se impulsaron modificaciones a la Ley de Discapacidad, la ex ministra y actual presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta habló con el canal A24 y afirmó que ella no había sido informada de las iniciativas parlamentarias. Explicó que las instrucciones que le llegaron desde Economía, de donde salió el proyecto de presupuesto, le llegaron "de golpe" cuando "no eran lo que se estaba discutiendo".

"De golpe viene una bomba atómica. Yo tengo que ser sincera y decir 'a mí no me tomen de tonta'. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta", advirtió la senadora libertaria.

Acto seguido, puso la mira sobre la capitanía de Luis Caputo en la cartera de Economía, a quien señaló como el responsable de haber agregado los cambios sin previo aviso. "El presupuesto viene de Economía, yo no quiero acusar a nadie, pero lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa", señaló Bullrich, indignada.

Bullrich se desmarcó de los cambios en discapacidad y escaló la interna: "Quedás como un tonto"

Horas antes de hablar con el canal, la senadora Bullrich había ofrecido declaraciones similares en Radio Rivadavia, donde expuso su malestar por las modificaciones en la Ley de Discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027. Allí dijo que los cambios "no fueron discutidos" dentro la mesa política del Gobierno, a lo que sumó que la dejaron "sorprendida" por lo que terminó por pasar.

"A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz. Y cuando llegó el presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad, resulta que no eran conocidos", afirmó Bullrich este jueves por la mañana.

El pedido desesperado de "información" de Bullrich al Gobierno

La dirigente agregó que el faltante de información la expone políticamente. "Yo no sabía. Y si eso pasa quedás como un tonto o quedás como los que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas", afirmó la senadora.

En paralelo, advirtió que el tema de discapacidad "ya se estaba discutiendo en Diputados" y que existía un presunto acuerdo político para tratarlo de manera consensuada entre oficialismo y oposición.