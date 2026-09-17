La Casa Rosada al rojo vivo por los dichos de Bullrich contra el Presupuesto de Milei

Las declaraciones matinales de Patricia Bullrich contra el Presupuesto enviado por Javier Milei al Congreso generaron un estallido interno. Hay culpas repartidas, críticas a la ex ministra, ataques y defensa a Luis Caputo y dardos contra Karina Milei. En Casa Rosada hubo críticas a "Pato". "No sirve esa crítica públicamente. Se podía cerrar filas y listo. Su rol es conseguir votos", la cuestionaron.

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Bullrich salió bien temprano en una radio porteña y expresó con la lengua filosa: "Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”. Lo dijo en referencia al Capítulo 6, que disuelve el sistema de protección de las personas con discapacidad.

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La ex ministra contó que no estaba enterada del cambio enviado por el Poder Ejecutivo: "Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, no se entera de las cosas que van exactamente cómo van a venir, eso genera...”, y se calló. Luego, siguió: “Uno llega al Congreso y te dicen: 'Nos estás engañando'’. 'No, yo no sabía'. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones. Es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”.

"Pato" salió con este mensaje a tirar para varios lados: una dirección es Karina Milei y la otra Luis Caputo. Un bullrichista afirmó ante El Destape: "El mensaje de ella es contra la mesa política. Y cuando digo mesa política me refiero a su jefa", dijo en referencia a Karina. La mesa política estuvo reunida casi cuatro horas el martes antes del envío del Presupuesto 2027 al Congreso. El reclamo de Bullrich va por ese lado.

También hubo cruces con Caputo

Otro destinatario del enojo de "Pato" es Toto Caputo. Alrededor de la senadora hay bronca con el ministro. Es que el Ministerio de Economía es el que elabora el Presupuesto.

La ley de leyes ingresó por Diputados y le llegó a Martín Menem, que tampoco conocía el detalle del Presupuesto. "Sabíamos solo la postura del oficialismo sobre el tema Discapacidad. No es el escenario ideal para las negociaciones parlamentarias", se quejaron en el menemismo.

El principal apuntado es Luis Caputo, que en su entorno salieron en su defensa: "No hubo nada raro. ¿Desde cuándo el Ministerio de Economía consulta esas cosas? Arma el presupuesto y el resto se ordena para respaldar el plan económico. Cada quien desde su lugar: el Poder Ejecutivo ateniéndose al ajuste de partidas y desde el Congreso consiguiendo los votos", cruzaron a Bullrich.