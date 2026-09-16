Orsi negó supuesta obra entre Malvinas y Uruguay y ratificó su postura: "Son argentinas"

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, negó este miércoles que el Reino Unido haya realizado un planteo formal para instalar un cable submarino entre las Islas Malvinas y Uruguay y ratificó que la posición de Montevideo "es a favor" de la soberanía argentina del archipiélago. "Uruguay tiene posición fija, Malvinas son argentinas", afirmó durante una rueda de prensa en la Expo Rural del Prado 2026.

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La declaración del mandatario uruguayo se produjo después de que circularan versiones sobre un supuesto proyecto para conectar mediante un cable a las islas con territorio uruguayo. Orsi negó que haya existido una propuesta británica y aseguró que no hubo ningún tipo de negociación con su gobierno.

"Jamás. Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada", sostuvo Orsi al ser consultado por la información. Según explicó, existe una empresa estadounidense que trabaja en un proyecto de infraestructura, pero Malvinas no forma parte de los puntos previstos para esa conexión.

Orsi negó un pedido británico por un cable entre Malvinas y Uruguay

El presidente uruguayo calificó directamente como "una noticia falsa" la versión que señalaba que el Reino Unido había buscado avanzar con una conexión de fibra o cable submarino entre las islas y Uruguay. La aclaración llegó en medio de la repercusión que generó nuevamente la cuestión Malvinas en ambos lados del Río de la Plata.

Orsi diferenció además las relaciones diplomáticas que Montevideo mantiene con Londres de la postura de su gobierno respecto de la disputa de soberanía. "Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los países, pero este tema de un cable o de fibra es un error, por decirlo de alguna manera", afirmó.

En ese sentido, el mandatario pidió evitar que la discusión escale a partir de información que, según su versión, no se corresponde con lo ocurrido. "Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro", sostuvo, y agregó: "No se embroma con estas cosas".

La posición histórica de Uruguay sobre las Islas Malvinas

Consultado específicamente por la postura de Montevideo frente al reclamo argentino, Orsi fue contundente: "Uruguay tiene posición fija, Malvinas son argentinas". El presidente agregó que se trata de una definición histórica del país y que su administración mantiene esa línea.

La declaración se produjo, además, en un contexto de renovada discusión por la presencia de un stand con el cartel de las Islas Malvinas/Falkland dentro del pabellón británico de la Expo Prado. La representación volvió a generar cuestionamientos desde Argentina y la Embajada argentina presentó su posición ante la organización de la exposición, una situación que, según la Asociación Rural del Uruguay, se repite cada año.

La polémica también había cobrado fuerza por los cuestionamientos realizados desde medios argentinos a los vínculos logísticos entre Montevideo y las islas. En particular, se mencionó la existencia de una línea marítima que conecta al puerto uruguayo con Malvinas y que abastece periódicamente al archipiélago.

Por otro lado, y en el marco de la polémica en torno a Malvinas, el presidente Orsi afirmó que que llevará ante las Naciones Unidas (ONU) una agenda centrada "en la solución pacífica" de "controversias, la democracia y el multilateralismo".