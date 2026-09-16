El Gobierno anunció la Base Naval de Ushuaia, pero no figura en el Presupuesto 2027

El gobierno de Javier Milei anunció que en enero comenzará la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra que, según informó el ministro de Defensa, Carlos Presti, demandará unos US$450 millones en cuatro años. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso no incluye una partida identificable para financiar los trabajos.

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Presti afirmó que la construcción de la base comenzará en enero y presentó el proyecto como una de las obras estratégicas de su gestión. La iniciativa contempla infraestructura naval, un muelle y distintas instalaciones para ampliar la capacidad operativa y logística en Ushuaia. Sin embargo, en el Presupuesto 2027, no figura la expresión "Base Naval Integrada", ni aparece una partida de inversión o una línea de crédito que permita identificar específicamente los fondos destinados a la obra.

El único punto del texto presupuestario que menciona a Ushuaia lo hace dentro de los objetivos de política de Defensa y plantea el desarrollo del denominado "Eje Ushuaia – Base Antártica Conjunta Petrel" para fortalecer el sostén logístico antártico.

El antecedente más concreto de fondos para defensa aparece en el DNU 867/2026, firmado en septiembre, mediante el cual el Gobierno amplió en unos $217.954 millones el presupuesto vigente del Ministerio de Defensa. De ese total, $206.373 millones fueron asignados bajo el concepto de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo. Una parte correspondió al Ministerio de Defensa, mientras que otras sumas fueron destinadas al Ejército y a la Fuerza Aérea.

La opinión del intendente de Ushuaia

En diálogo con Radio con Vos, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, destacó el cambio de rumbo repentino del Gobierno en lo que refiere a la política sobre soberanía argentina en las Islas Malvinas. "Recordemos que, cuando asumió, Milei fue el que frenó justamente el desarrollo de la base", rememoró.

"Durante dos años seguidos ante la pregunta de qué pasa con los fondos de la base, el jefe de Gabinete respondió al Congreso de la Nación que 'no es prioridad financiera y económica de este gobierno'", agregó Vuoto.