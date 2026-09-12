Malvinas: Milei pondrá $300.000 millones para la base en Ushiaia

El Gobierno destinará más de $300.000 millones del Presupuesto 2027 para construir la Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Los ministros Carlos Presti y Pablo Quirno confirmaron que la obra se financiará con recursos propios, en el marco del reciente giro oficial sobre la soberanía de Malvinas tras el reciente interés del presidente Javier Milei en la defensa de la soberanía de las Islas.

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Más de $300.000 millones en el Presupuesto 2027 para la Base Naval de Ushuaia

El monto total se detallará en el Presupuesto 2027 que girará el Ejecutivo hacia el Congreso Nacional, buscando su aprobación para poder blindar los gastos en todas las partidas públicas hacia el año próximo.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que el gasto total saldrá "de los propios recursos del Estado" y no recurrirán a ningún financiamiento externo. "El gobierno a través del Presidente ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están", dijo el funcionario en declaraciones a TN, durante su recorrida por la capital fueguina.

En ese sentido, afirmó que Milei ordenó que "se muestren hechos, no palabras", y "darle impulso a toda la construcción de esta capacidad". "Hace 40 años que todos miran para otro lado y nadie la materializa", dijo Presti a ese medio.

¿Cuándo se terminará la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego?

Por su parte, el canciller Pablo Quirno sostuvo que se trata de "una base argentina con sus propios recursos", que está ideada desde hace décadas y recién ahora comenzará con su construcción. La finalización de la misma está prevista para dentro de tres años, en 2029.

"Después, que se unan países que van a utilizar nuestra Base Naval Integrada en aspectos logísticos para su llegada a la Antártida es otro tema, pero hoy está concebida con una base argentina", señaló Quirno en declaraciones a la misma señal.

Durante el viernes, ambos funcionarios estuvieron en el espacio donde se construirá la Base Naval Integrada, infraestructura clave para el posicionamiento del país en el extremo austral, en medio de las tensiones con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.

Inspección en el terreno y tensión geopolítica con Gran Bretaña por el Atlántico Sur

Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios nacionales evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que requerirá el desarrollo de la obra.

En el marco de la agenda en la provincia atlántica, Quirno y Presti mantuvieron una reunión institucional con el gobernador fueguino, Gustavo Melella, y la vicegobernadora, Mónica Urquiza.

El evento tuvo lugar en la sede de la Gobernación y, durante la reunión, tal como informaron fuentes oficiales, abordaron el proyecto de la Base Naval Integrada y Melella manifestó su "predisposición para colaborar con la iniciativa".

Con información de Noticias Argentinas