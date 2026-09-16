Milei le restó importancia a la suba de interés en EE.UU. y negó un oportunismo electoral con Malvinas

El presidente Javier Milei relativizó el impacto que puede tener la suba de las tasas de interés en Estados Unidos sobre la Argentina. En una entrevista con Neura, el Presidente también defendió las recientes medidas vinculadas a las Islas Malvinas y rechazó las críticas que atribuyen al Gobierno un uso electoral por la cuestión de la soberanía, sobre la que había hablado más de una vez solamente para reivindicar a Margaret Tatcher.

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Durante la entrevista, Milei fue consultado por el escenario financiero internacional y por el posible impacto que una suba de las tasas de interés en Estados Unidos podría tener sobre la Argentina, particularmente en relación con el acceso al mercado de capitales. El libertario recordó que el Gobierno había planteado que no tenía como objetivo central salir al mercado de capitales. "Hay algunos que dicen que si Estados Unidos sube la tasa a Argentina se le complica la salida al mercado de capitales”, señaló Milei durante la entrevista. Luego, explicó cuál es, según su visión, el esquema sobre el que trabaja el Gobierno. "En primer lugar, nosotros dijimos que en ningún momento nos interesaba salir al mercado de capitales", afirmó.

Milei también planteó una comparación con otros momentos de la historia económica argentina al analizar la magnitud del escenario internacional. "Veamos dónde está, arriba de 5, hay que buscar en la historia un número de esa magnitud a 30 años", sostuvo.

El Presidente sostuvo que un escenario de esas características podría haber tenido consecuencias mucho más severas en otro contexto económico. "Si esto nos hubiera pasado en otro momento de la historia nos hubiera llevado puesto", afirmó. Sin embargo, contrapuso esa situación con la dinámica que, según su lectura, atraviesa actualmente la economía argentina. "Estamos discutiendo la velocidad a la que baja la inflación y se expande la economía", señaló.

Milei rechazó que Malvinas sea una estrategia electoral

Durante la misma entrevista, Milei defendió las decisiones adoptadas recientemente por su Gobierno respecto de las Islas Malvinas y rechazó que exista un uso electoral de la cuestión de la soberanía. "Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula", sostuvo Milei.

"Ni siquiera chequean datos. No saben cómo se decidió hacer la cadena", afirmó y agregó: "La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos", sostuvo.