Los precios mayoristas casi se triplicaron en agosto y en construcción volvió a acelerar

Los precios mayoristas volvieron a acelerar en agosto y registraron una suba del 2,1% mensual, según el informe del INDEC, con un incremento particularmente fuerte en los productos vinculados con la energía y una variación de 2,9% en los bienes importados. El dato aparece después de una inflación minorista de 1,7% para el mismo mes y vuelve a poner en discusión la distancia entre la evolución de los costos que enfrentan las empresas y el comportamiento de los precios que pagan los consumidores.

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El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) había aumentado 0,8% en julio, por lo que el registro de agosto implica una aceleración de 1,3 puntos porcentuales en apenas un mes. En aquella medición, los productos nacionales habían subido 0,8% y los importados 0,5%, mientras que ahora los primeros aumentaron 2,1% y los segundos 2,9%.

Dentro de los productos nacionales, los mayores movimientos estuvieron concentrados en los productos primarios, que aumentaron 4,6%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 1,3%. Entre las categorías de mayor peso, petróleo crudo y gas registró un incremento de 8%, productos agropecuarios subió 2,2% y alimentos y bebidas aumentó 1,4%.

El principal aporte individual al aumento del índice provino precisamente de petróleo crudo y gas, con una incidencia de 0,71 puntos porcentuales sobre la variación general. Le siguieron productos agropecuarios, con 0,25 puntos; alimentos y bebidas, con 0,17 puntos; productos refinados del petróleo, con 0,14 puntos; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,10 puntos porcentuales.

El dato energético resulta especialmente relevante porque muestra que buena parte de la aceleración mayorista estuvo vinculada con un componente que tiene capacidad de trasladarse hacia diferentes sectores de la economía, ya sea a través del costo directo de los combustibles o de la energía utilizada para producir y transportar bienes. En agosto, además, los productos refinados del petróleo aumentaron 1%, mientras que la energía eléctrica avanzó 2,7%.

El mayorista por encima del IPC

La diferencia entre el IPIM y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no implica que el aumento mayorista vaya a trasladarse automáticamente a las góndolas durante los meses siguientes, pero sí introduce una presión adicional sobre los costos de producción y comercialización. En agosto, mientras los precios minoristas subieron 1,7%, los precios mayoristas avanzaron 2,1%, es decir, cuatro décimas por encima.

El dato más fuerte del informe aparece en petróleo crudo y gas, cuyos precios mayoristas aumentaron 8% durante agosto. La categoría tuvo una incidencia de 0,71 puntos porcentuales en el índice general, de modo que por sí sola explicó una parte importante del incremento mensual del IPIM.

Otro dato que aparece en agosto es el mayor aumento de los productos importados, que avanzaron 2,9%, frente al 2,1% de los productos nacionales. La diferencia de ocho décimas resulta relevante en una economía en la que el Gobierno profundizó durante los últimos meses la apertura comercial y la competencia de bienes importados.

La construcción bajo presión

El mismo informe del INDEC mostró otro dato que agrega presión sobre los costos internos: el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 2,5% en agosto respecto de julio. El incremento fue consecuencia de una suba de 1,7% en materiales, 3,2% en mano de obra y 2,2% en gastos generales. La estructura del aumento resulta relevante porque el componente laboral avanzó casi el doble que los materiales y tuvo una incidencia importante en el resultado general.

En el capítulo de materiales, algunos de los aumentos más importantes correspondieron a artefactos a gas, con una suba de 4,2%; maderas en bruto y madera para techos y pisos, con 3%; aberturas metálicas y rejas, con 2,7%; muebles de madera para cocina, con 2,6%; y aparatos de control eléctrico, como tableros, interruptores y tomas, también con 2,6%.

Los productos de hormigón y cemento aumentaron 2,5%, al igual que los pisos de alfombra, mientras que griferías y llaves de paso avanzaron 2,2%. El hierro para la construcción subió apenas 0,1%, los vidrios 0,4%, las electrobombas 0,6% y los productos de cobre, plomo y estaño 0,9%. Las mesadas de granito, incluso, registraron una baja de 0,3%.

El INDEC explicó que el aumento de la mano de obra durante agosto reflejó el acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el 19 de mayo de 2026, homologado el 2 de junio y aplicable a las categorías laborales del convenio desde agosto. La suba salarial también tuvo un efecto indirecto sobre los gastos generales debido a que ese capítulo incluye el ítem correspondiente al sereno, cuya remuneración está alcanzada por la misma resolución.

En los gastos generales también incidieron las nuevas tarifas eléctricas aprobadas para Edenor y Edesur, junto con la actualización de los valores correspondientes a las conexiones de gas, agua y cloaca. De esta manera, el aumento del costo de construir durante agosto no respondió únicamente a la evolución de los precios de los materiales, sino también a la combinación de salarios y tarifas.