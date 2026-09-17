De cuánto va a ser la inflación anual en 2027, según el número que proyectó el Gobierno en el Presupuesto

El Gobierno Nacional presentó sus principales proyecciones económicas para 2027 en el proyecto de Presupuesto. Entre las variables centrales aparece la inflación esperada para el próximo año, junto con estimaciones sobre el tipo de cambio, el crecimiento de la economía y la evolución de los salarios.

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El escenario oficial contempla dos mediciones diferentes para la inflación: la variación punta a punta, que compara diciembre de 2027 contra diciembre de 2026, y la inflación promedio anual. Según los supuestos utilizados para elaborar el Presupuesto, el Gobierno proyecta una inflación del 18% punta a punta para 2027.

Cuánto va a ser la inflación en 2027, según el Gobierno

El proyecto de Presupuesto contempla una inflación del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027. En tanto, la inflación promedio anual fue estimada en 21,1%. La diferencia responde a que se trata de dos indicadores distintos. La variación punta a punta refleja cuánto subirían los precios entre el cierre de un año y el siguiente, mientras que el promedio anual compara el nivel medio de precios de 2027 con el promedio de 2026.

Por lo tanto, las principales previsiones oficiales son:

Inflación punta a punta: 18%.

18%. Inflación promedio anual: 21,1%.

21,1%. Crecimiento del PBI: 4%.

4%. Aumento del salario medio: 25,4%.

25,4%. Dólar promedio anual: $1.728.

$1.728. Dólar mayorista en diciembre: $1.847,60.

Inflación según el Presupuesto

Qué proyecta el Presupuesto 2027 para el dólar

El escenario inflacionario está acompañado por una estimación sobre la evolución del tipo de cambio. El Gobierno proyecta que el dólar mayorista llegue a $1.847,60 en diciembre de 2027. Para el promedio de todo el año, en cambio, el proyecto utiliza un tipo de cambio de $1.728. La variación implícita del dólar durante 2027 rondaría el 15,4%, por debajo del 18% de inflación punta a punta prevista para el mismo período.

Los valores incluidos en el Presupuesto funcionan como supuestos para elaborar las cuentas públicas y no implican que esas sean necesariamente las cifras que se registrarán durante el próximo año.

La proyección de la economía argentina en 2027, según el Presupuesto

El Gobierno prevé una expansión de la actividad económica. Según el proyecto, el Producto Bruto Interno (PBI) crecería 4% durante 2027. Al mismo tiempo, el escenario oficial contempla un aumento del salario medio del 25,4%, por encima de la inflación punta a punta proyectada.

En materia de comercio exterior, las exportaciones alcanzarían los USD 133.984 millones y las importaciones sumarían USD 118.424 millones. De cumplirse esas estimaciones, la balanza de bienes y servicios dejaría un saldo positivo de USD 15.560 millones.

Qué se espera con la inflación del 2027 en Argentina.

Qué espera el mercado para la inflación de 2027

Las proyecciones privadas mencionadas en el informe muestran diferencias frente al escenario oficial. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las consultoras relevadas esperan una inflación interanual del 20,5% para diciembre de 2027. También existen diferencias en materia cambiaria. Mientras el Presupuesto contempla un dólar mayorista de $1.847,60 para diciembre, FocusEconomics proyecta $1.980 y el REM estima $2.015,70 para el mismo período.

De esta manera, el Gobierno proyecta una inflación anual punta a punta del 18% para 2027, mientras que la inflación promedio anual prevista en el Presupuesto asciende al 21,1%. Ambas cifras forman parte del escenario macroeconómico utilizado para elaborar las cuentas públicas del próximo año.