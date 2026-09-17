El oficialismo logró sancionar Inocencia Fiscal II y dejó afuera dirigentes y funcionarios

El oficialismo y sus aliados lograron sancionar este jueves la ley de Inocencia Fiscal II, que modifica topes y facilita el ingreso al nuevo régimen de excepción con el que se buscará ampliar el esquema de blanqueo lanzado en diciembre del año pasado. Minutos antes de aprobarse, La Libertad Avanza (LLA) se negó a incluir modificaciones y evitó que funcionarios, dirigentes políticos y sus familiares queden excluidos de la iniciativa.

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La ley obtuvo 44 votos a favor, 22 en contra y 0 abstenciones, con la activa defensa del bloque de Patricia Bullrich, de la UCR, el PRO y otros bloques provinciales. Desde el inicio del debate, que duró cerca de 40 minutos, el peronismo se opuso y lo tildó de un proyecto dedicado al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y al ex diputado José Luis Espert, ambos investigados por la Justicia por enriquecimiento ilícito.

"Es para Adorni, para el Presidente, la hermana, para los funcionarios, para los que evadieron, para el narcotráfico, para los Espert. Para ellos es esta ley", arremetió el titular del bloque Justicialista, José Mayans.

Desde antes de que llegue el proyecto con media sanción de Diputados, la oposición ya había solicitado que el proyecto contenga una cláusula para evitar que las personas PEP puedan ingresar al régimen, sobre todo, después de que trascienda en los últimos meses que muchos funcionarios y dirigentes políticos estaban adheridos.

La negativa a excluir dirigentes y funcionarios

Si bien la líder de los libertarios, Patricia Bullrich, aseguró durante su discurso que "los funcionarios públicos quedan afuera" de los beneficios, el propio oficialismo impidió que se agregue dicha cláusula al dictamen. "Propongo que los funcionarios y los PEP, conyugues, ascendientes y descendientes de segundo gado quedarán excluidos", mocionó el jefe del bloque de Justicia Social Federal Fernando Salino.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada. "No se aceptan modificaciones", dijo el senador libertario Bruno Olivera, quien ofició de miembro informante de la ley. En concreto, esta nueva Inocencia Fiscal elimina los topes de ingresos y de patrimonio que la versión anterior había fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente, para acceder al beneficio

Además, establece nuevos criterios para determinar cuándo existe una discrepancia significativa entre la información declarada por el contribuyente y los datos con los que cuenta el fisco nacional.

"Vivimos épocas oscuras del kirchnerismo: te controlaban cuántos dólares podías comprar y hasta qué podías hacer con tu plata. Muchos guardaron sus ahorros bajo el colchón para evitar persecuciones. Inocencia Fiscal viene a proteger lo que es tuyo. Es una ley clave para todos los argentinos", celebró Bullrich en sus redes.