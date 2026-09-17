La inflación de alimentos volvió a acelerarse y ya marca una presión para septiembre

Los precios de los alimentos y las bebidas aumentaron 0,6% durante la tercera semana de septiembre, de acuerdo con el informe de avance elaborado por la consultora LCG. El relevamiento, que toma precios de unos 8.000 productos en cinco supermercados, mostró además que los alimentos acumularon dos semanas consecutivas de aumentos y que el promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró hasta 1,8%, 0,3 puntos porcentuales por encima del registro previo.

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El dato todavía no constituye una medición del IPC nacional de septiembre, que será difundido por el INDEC una vez cerrado el mes, pero permite observar la evolución de uno de los componentes con mayor incidencia sobre el gasto cotidiano de los hogares. En particular, el informe de LCG muestra que la presión de los alimentos no desapareció pese a la desaceleración que registró la inflación general durante agosto, cuando el IPC nacional avanzó 1,7%.

Dentro del relevamiento de la tercera semana de septiembre, las carnes fueron el principal componente de la suba, con un incremento de 1,1%. Las verduras avanzaron 2,3%, mientras que las bebidas aumentaron 0,8% y los productos de panificación, cereales y pastas registraron una variación de 0,7%. Según LCG, la mitad de la inflación semanal de alimentos y bebidas se explicó por el comportamiento de las carnes, mientras que verduras, bebidas y panificados explicaron buena parte del resto.

A la tercera semana de septiembre, ese indicador de LCG llegó a 1,8% en el acumulado de cuatro semanas, luego de una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. Por eso, el 1,8% no debe presentarse como el acumulado definitivo de septiembre, dado que se trata de un promedio móvil de cuatro semanas. El dato permite, en cambio, observar el ritmo reciente de los precios y establecer que la inflación de alimentos mantiene una velocidad que todavía se ubica por encima del objetivo de estabilidad que el Gobierno planteó para su programa económico.

El resultado también muestra diferencias importantes entre los distintos grupos de productos. En la comparación de las últimas cuatro semanas, las bebidas y las infusiones para consumir en el hogar registraron una suba de 9,3%, muy por encima del promedio general de alimentos y bebidas. Las verduras aumentaron 3%, mientras que los lácteos avanzaron 1% y las carnes 0,5%.

La incidencia de las bebidas resulta particularmente significativa: LCG calculó que ese rubro explicó el 70% de la inflación promedio de las últimas cuatro semanas. Detrás se ubicaron las verduras, las carnes y los productos lácteos, aunque con aportes considerablemente menores.

El informe también señala que la distribución de las variaciones de precios durante la tercera semana fue similar a la observada durante la semana previa, aunque con una menor presencia de valores extremos. Esto supone que la suba semanal no estuvo concentrada únicamente en un grupo reducido de productos, sino que se mantuvo una distribución relativamente extendida dentro de la canasta relevada.

La medición de LCG llega pocos días después de que el INDEC informara una inflación nacional de 1,7% para agosto, la menor variación mensual desde junio de 2025. Con ese resultado, el aumento acumulado de los precios durante los primeros ocho meses del año llegó a 21,3%. Sin embargo, el índice todavía no consiguió perforar de manera sostenida el nivel del 2% mensual. Una inflación mensual menor significa que los precios aumentan a un ritmo más lento, pero no que retrocedan, y los registros de LCG muestran que algunos productos de consumo cotidiano continúan aumentando a velocidades superiores al promedio.

La consultora realiza el relevamiento mediante web scraping los días miércoles, con cortes semanales, y toma los precios de unos 8.000 alimentos y bebidas correspondientes a cinco supermercados. Los ponderadores utilizados corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el 0,6% registrado durante la tercera semana de septiembre confirma una continuidad de los aumentos en alimentos, mientras que el 1,8% de promedio de las últimas cuatro semanas muestra una aceleración respecto de la medición anterior.

La particularidad del período está en que la presión no se concentra exclusivamente en las carnes, como ocurrió en otras etapas, sino que también aparecen con incrementos importantes las verduras y, especialmente, las bebidas.