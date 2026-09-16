El Senado sesionará mañana, pero LLA protege la reforma de la carta Orgánica del BCRA

El Senado sesionará mañana a las 11, pese que hasta el martes 15 se daba por caída la convocatoria. El temario excluirá el proyecto de reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que La Libertad Avanza (LLA) prefirió guardar, tras los cuestionamientos del interbloque Popular a las explicaciones del titular de la entidad monetaria, Santiago Bausilli, sobre la ubicación del oro argentino.

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La realización de la sesión de mañana se acordó este mediodía en la reunión de labor parlamentaria entre los jefes de bloque y el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Hasta ayer, la principal traba era el proyecto de reforma de la ley de Biocombustible, que no tenía los votos firmes.

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El proyecto de ley traía cuestionamientos en la previa, no solo de bloques aliados, sino también de oficialistas: como el caso de dos puntanos, Abdala y la senadora Ivana Arrascaeta. Fuentes de LLA afirmaron a El Destape que, al parecer, los votos estarán para mañana.

El temario también incluye el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que tiene media sanción de Diputados. Este texto se sancionó en la Cámara baja junto al de peruanización del BCRA, que, pese a tener dictamen, no se incluyó en el temario.

Fuentes oficialistas deslizaron que tiene que ver con que en el plenario de comisiones de la semana pasada, Bausilli afirmó que el oro argentino estaba en Suiza, cuando se encuentra en Reino Unido. Además, dijo que la Auditoría General de la Nación (AGN) no había encontrado objeciones al traslado de las 13 toneladas, cosa que fue desmentida por el titular del órgano externo de control del gobierno, Juan Manuel Olmos.

A raíz de esto, el interbloque Popular presentaron un proyecto de declaración exigiendo que Bausilli asista al Senado a explicar la situación y ubicación del oro del BCRA y radicaron una denuncia penal contra el funcionario por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La presentación judicial también incluye al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.

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