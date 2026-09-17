Frenazo económico: el costo del atraso cambiario empieza a verse en la actividad

La economía argentina volvió a registrar una contracción trimestral durante el segundo trimestre de 2026, en un escenario donde la desaceleración de la inflación convive con una pérdida de dinamismo de la demanda interna. El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0,6% entre abril y junio respecto del primer trimestre en términos desestacionalizados, según el informe de avance del nivel de actividad publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La comparación interanual todavía muestra un crecimiento de 2%, pero detrás de ese resultado aparece una economía que avanza a velocidades diferentes según el sector y cuyo impulso depende cada vez más de las actividades vinculadas a las exportaciones.

{{{htmlAmp}}}

El consumo privado, que constituye uno de los principales componentes del producto, disminuyó 2,4% en términos desestacionalizados respecto del primer trimestre. El consumo público retrocedió 2,3%, mientras que la formación bruta de capital fijo, una medida de la inversión, cayó 0,8%. En sentido contrario, las exportaciones crecieron 2,5% en la comparación trimestral. La fotografía muestra así que el componente externo sostiene parte de la actividad mientras el mercado interno pierde fuerza.

En comparación con el segundo trimestre de 2025, el PIB aumentó 2%, pero las exportaciones de bienes y servicios reales avanzaron 13,7%, mientras el consumo privado apenas creció 0,4% y el consumo público se contrajo 4,1%. La inversión tuvo el peor desempeño entre los principales componentes de la demanda, con una caída interanual de 11,1%. Al mismo tiempo, las importaciones reales disminuyeron 8,6%, una señal consistente con una menor absorción interna.

El gobierno de Milei sostiene el tipo de cambio como uno de los instrumentos centrales para contener la inflación, pero la permanencia de un dólar que crece por debajo de la inflación acumulada fue generando una apreciación del peso en términos reales. En agosto, el IPC registró un aumento mensual de 1,7%, según el INDEC, mientras que el comportamiento del tipo de cambio mantiene abierta la discusión sobre la competitividad de la producción local.

De este modo, las actividades vinculadas a la producción primaria y a los recursos naturales tuvieron aumentos muy superiores al promedio de la economía. La pesca creció 44,7% interanual, la explotación de minas y canteras avanzó 16,4% y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró una mejora de 6,9%. El contraste aparece en las ramas más vinculadas al mercado interno. La industria manufacturera tuvo una caída de 2,1% interanual durante el segundo trimestre. El comercio mayorista y minorista prácticamente no tuvo variación, mientras la construcción aumentó apenas 0,2%. La administración pública retrocedió 1,4% y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales disminuyeron 0,9%.

El problema central para las empresas productoras está en la relación entre el precio de la moneda extranjera y la evolución de los costos internos. Cuando los precios y salarios aumentan más rápido que el tipo de cambio, producir en Argentina medido en dólares se vuelve más caro, mientras los bienes importados pueden ganar atractivo relativo. El propio desempeño de las importaciones aporta un elemento para observar esa dinámica, aunque el segundo trimestre registró una caída de las cantidades importadas respecto del año anterior.

El descenso, sin embargo, también está vinculado con la debilidad de la demanda interna. En julio, los datos de comercio exterior mostraron que las cantidades importadas volvieron a disminuir en la comparación interanual, según las estadísticas del INDEC. La discusión sobre el atraso cambiario no es nueva dentro del programa económico de Milei. Un análisis publicado por El Destape en junio había señalado que la liquidación de divisas del complejo cerealero-oleaginoso mostraba una desaceleración frente al año anterior pese a la reducción de retenciones, en un contexto en el que exportadores y productores planteaban reparos sobre la competitividad cambiaria.

La cuestión vuelve ahora sobre la actividad porque el segundo trimestre muestra que el consumo y la inversión no acompañaron el crecimiento de las exportaciones. La política cambiaria puede contribuir a moderar la inflación mediante la contención del precio de los bienes transables, pero esa misma dinámica puede generar presión sobre empresas cuyos ingresos dependen del mercado interno y que deben competir con productos provenientes del exterior.

El sostenimiento de rendimientos elevados en pesos puede favorecer la demanda de activos financieros y, al mismo tiempo, encarecer el financiamiento de empresas y familias. El crédito había contribuido a sostener la recuperación durante algunos períodos, pero la evolución de la morosidad y el nivel de endeudamiento de los hogares introducen límites a esa vía de expansión.

Industria, consumo e inversión

La caída de la formación bruta de capital fijo es uno de los datos centrales del informe del INDEC. La inversión se redujo 11,1% interanual durante el segundo trimestre, con bajas en prácticamente todos sus componentes. La inversión en maquinaria y equipo cayó 15,2%, mientras que la correspondiente a equipo de transporte disminuyó 22,1%. Dentro de maquinaria y equipo, tanto el componente nacional como el importado retrocedieron: 15,5% y 15%, respectivamente.

En equipo de transporte, las bajas fueron todavía mayores, con una caída de 20,4% para el componente nacional y de 24,9% para el importado. La magnitud de estas variaciones resulta relevante porque la inversión es uno de los canales mediante los cuales una recuperación económica puede transformarse en mayor capacidad productiva. Una contracción de esta variable durante un período de crecimiento interanual del PIB muestra que el aumento de la producción no está acompañado por una expansión equivalente de la capacidad instalada.

La industria, por su parte, enfrenta una combinación de menor demanda interna, costos en dólares más elevados y competencia externa. En los datos más recientes disponibles, el INDEC informó que la producción industrial manufacturera cayó 5% interanual en julio y que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 58,2%, por debajo del 58,4% registrado un año atrás.

La construcción también presenta señales de debilitamiento. El dato del PIB para el segundo trimestre mostraba un crecimiento interanual prácticamente nulo, de apenas 0,2%, mientras los datos posteriores publicados por el organismo estadístico registraron una caída de la actividad industrial y un aumento de los costos de construcción. En agosto, el índice de costos de la construcción del Gran Buenos Aires aumentó 2,5% mensual.

La pérdida de dinamismo de la economía tiene además una consecuencia sobre las cuentas públicas. Una parte significativa de los ingresos tributarios depende del nivel de actividad, el consumo, las ganancias empresarias y las operaciones comerciales. Cuando esos componentes se debilitan, la recaudación pierde capacidad para acompañar las necesidades fiscales. La relación es particularmente importante porque el Gobierno sostiene el equilibrio fiscal como uno de los principales pilares de su programa económico. Si la actividad pierde fuerza y eso se traduce en una menor recaudación, mantener el resultado fiscal requiere reducir todavía más el gasto, salvo que aumenten otros ingresos o se modifiquen las prioridades presupuestarias.